Temptation Island, incendio doloso nel resort della trasmissione: trovata lettera minatoria

Un incendio è divampato la notte scorsa al resort "Is Morus Relais" di Pula (Cagliari). Chi ha appiccato le fiamme ha lasciato sul posto una lettera minatoria indirizzata ai titolari dell'albergo, noto per essere la location del reality di Canale 5 "Temptation Island". La missiva è ora al vaglio dei carabinieri del comando di Cagliari, che indagano per risalire ai responsabili dell'attentato incendiario. Nel rogo è andato in fumo anche del materiale di Mediaset, utilizzato o da utilizzare dallo staff dell'emittente per le riprese del programma.

Il resort quattro stelle ospita infatti le coppie del reality di Maria De Filippi e nel centro congressi, dove è stato acceso il primo innesco, era sistemato quanto serve alla produzione. L'incendio è stato appiccato in più punti. Ed è stata presa di mira anche un'auto parcheggiata all'esterno, una vettura in leasing. Le fiamme sono state spente nel cuore della notte dai vigili del fuoco. Poi sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi. La struttura è regolarmente aperta, anche gli ospiti fatti allontanare per precauzione durante lo spegnimento dell'incendio stanno proseguendo la loro vacanza a Is Morus.

Ultimo aggiornamento: 19:27

