La star di Temptation Island in ospedale: il post su Instagram preoccupa i fan

Porca vacca se è strana la vita… Ve lo dico sempre che non smette mai di stupire… E così in men che non si dica ti ritrovi in un letto di ospedale con un dottore che ti dice che dovrai restarci per un bel po di giorni… Però cara vita una cosa te la dico… TU NON MI FAI PAURA ED IO SONO PIÙ FORTE DI TE!! E poi vicino a me c’è il momo e neanche lui ha paura quindi sai che c’è?!? Questa volta puoi andartene a F….lo!!

Paura per, una delle protagoniste di "". La concorrente del reality è stata ricoverata per degli. A dare la notizia di quanto le sta accadendo è stata lei stessa pubblicando una foto suin ospedale con a fianco Davide Tresse.La storia tra i due vacillò proprio dopo il reality: Georgette lo aveva quasi tradito per Claudio D'Angelo, ma ora pare che, dopo due anni, le cose tra i due procedano bene. Georgette ha spiegato quello che le è accaduto: «».Sembra che l'esperta di moda si fosse recata dal medico a causa di alcuni formicolii alle mani, inizialmente si è pensato a stress, ma i medici hanno ritenuto opportuno fare dei controlli. I fan si sono scatenati e hanno espresso la loro solidarietà, forse anche troppo tanto che la Polizzi ha chiesto cortesemente a tutti di evitare di scriverle cosa potrebbe avere o meno: «Qui in neurologia sono molto bravi e ci sono più referti che parlano e hanno già fatto una semi-diagnosi. Quindi vi chiedo di non continuare a fare i Google della situazione. Mi piace leggervi ma la situazione è già abbastanza complicata così, cercate di capire».