Temptation Island: Antonella Elia, schiaffo a Pietro delle Piane: «Non mi toccare schifoso»

Temptation Island, Antonella Elia sbotta contro Pietro delle Piane: «Non mi toccare schifoso»​. Quinto appuntamento e falò anticipato anche tra Pietro delle Piane e Antonella Elia. La coppia vip di questa edizione è sul punto di scoppiare a causa del presunto tradimento di Pietro.

Falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro della Piane. Una volta in spiaggia Filippo Bisciglia chiede ad Antonella cosa sta provando: «Mi sento triste perchè non mi aspettavo che Pietro si trasformasse in una persona cattiva che non riconosco. Io credo che lui abbiamo fatto così perchè io ho parlato del mio ex Fabiano. Si è trasformato in qualcosa che è inaccettabile, mi dispiace per lui ma le cose che ha detto sono imperdonabili».

Parole che Antonella ripete anche davanti a Pietro: «Sei un mostro, dovresti vergognarti». Si parte con le clip, prima i video che riguardano Antonella, Pietro puntualizza e ribadisce il fastidio nel sentire la sua fidanzata parlare del suo ex Fabiano: «Antonella non è normale che lui abbia ancora le chiavi di casa tua, tu non hai una mentalità larga ha una mentalità stron*a. Elia io a te me te magno», «e io a te ti mando affanc**o», risponde Antonella.

Puntuale come un orologio svizzero Pietro ribadisce per l'ennesima volta che lui ha un figlio a differenza della Elia: «Nella mia vita, qualcosa ho concretizzato. Ho lasciato una discendenza».

«Ho fatto delle cose che ti hanno fatto arrabbiare - commenta la Elia al termine dei filmati - ho giocato ma ho anche detto che sei l'unico uomo che ho pensato di sposare, Io in quanto 'poveraccia' e sola come un cane ho parlato dell'unica persona di cui mi fidi, Fabiano le chiavi di casa le avrà per sempre». E' il momento di vedere i video di Pietro che vorrebbe andare via. Si parte con le clip in cui Pietro racconta dettagli della vita privata di Antonella e si difende così: «Mi hai costretto a fare questo, io non esco da qui con le orecchie basse. Io non faccio la figura del cogl**ne, al massimo siamo due cogl***i. Se siamo a casa il mio comportamente è diverso, tu tiri i capelli in tv non io. Io sono un uomo non un pupazzetto. Io mi devo difendere». Si rivede anche la parte del video in cui Pietro dice che Antonella è sola e fra dieci anni finirà in una casa di riposo, Antonella inizia ad applaudire a dire platelamente «bravo, bravo ... sei uno stron*o». «Pensavo fosse una serata bella - commenta Pietro - invece non lo è». Quello che però Pietro non sa è che manca un video, quello del bacio o presunto tale con la single Beatrice, quando legge "Pietro e Beatrice eludono le telecamere", finge di non capire ma Antonella si infuria e lo schiaffeggia: «Non mi toccare schifoso».

La quinta puntata termina qui, il gran finale è atteso per giovedì 30 luglio.

