Temptation Island, Antonella Elia piange. «Ecco com'è finita con Pietro Delle Piane»

Temptation Island , spunta l'anticipazione: Antonella Elia in lacrime. «Ecco com'è finita con Pietro Delle Piane». Sul profilo ufficiale del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, è apparso un video-anticipazione su Antonella Elia e Pietro Delle Piane.



Nel video, girato durante il falò delle donne che andrà in onda giovedì 23 luglio, Antonella Elia è incredula di fronte alle immagini del fidanzato che le vengono mostrate. Guardando terrorizzata il monitor, Antonella Elia esclama: «Non ci credo, ma cosa fa?». E scoppia in lacrime.

Immediati i commenti dei fan. «Pietro Delle Piane potrebbe essersi lasciato andare con qualche tentatrice...», ipotizzano alcuni. E ancora: «Sarà entrato nella casa delle single senza telecamere». C'è anche chi ironizza: «Avrà bevuto due gin tonic, invece di uno come le aveva promesso...». Per sapere l'epilogo della coppia Elia-Delle Piane non resta che aspettare la quarta puntata.

