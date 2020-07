Temptation Island, l'accusa: «Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono messi d'accordo»

«Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno inscenato una farsa a Temptation Island», ne è convinta Karina Cascella. La popolare opinionista televisiva ha insinuato che la relazione tra i due sarebbe finita molto prima di partecipare al programma. Nell'ultima puntata, la showgirl ha scoperto il tradimento del fidanzato. L'attore si è appartato con la tentatrice e l'ha baciata. Ai compagni più tardi ha raccontato di non essere riuscito a resistere. Il video ha portato Elia al crollo.

Una scena seguitissima dai telespettatori che, tuttavia, ha fatto dubitare qualcuno. «Comunque ragazzi quando lo dicevo io - ha dichiarato la Cascella su Instagram - che era arrivato Pietro dalla d’Urso, lo avevo detto che a lui non fregava niente ed era lì solo per visibilità. Chi aveva ragione? A parte che vi dirò una cosa: sono molto navigati dal punto di vista televisivo. C’è anche, secondo me, una possibilità che si siano messi d’accordo. Che comunque lei è abbastanza navigata. Mi è dispiaciuto tanto, però potrebbero essere d’accordo. Non ho visto lacrime, che non ce n’erano. La mia reazione istintiva sarebbe quella di mollarti, senza vederti al falò di confronto».



Cascella ha trovato fastidiose anche le dichiarazioni sulle donne senza figli di Delle Piane: «Ma poi cosa vuol dire che ha fatto un figlio? Ma quanto può essere deficiente questo uomo? Hai fatto un figlio, quindi? Bravo hai la tua discendenza, pensa che c**o. Dai, nel 2020 non è possibile dire una cosa del genere. Tanta gente non può averli, dunque uno è realizzato solo se ha dei figli? Ma vi rendete conto cosa devono sentire le nostre orecchie? Per me tutto ciò è aberrante. Avrai un figlio, ma non hai né un cervello né una dignità. Inoltre non hai un mestiere. Fai l’attore? Ma chi ti ha mai visto? Qualcuno lo ha mai visto recitare? Se non era per la d’Urso nessuno lo avrebbe mai visto».

Ultimo aggiornamento: 26 July, 10:35

