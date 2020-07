Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Zequila: «Hanno un copione, fanno finta, si lasceranno e torneranno insieme»

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati tra i protagonisti dell'ultima puntata di Temptation Island, che si è interrotta proprio durante il loro falò di confronto con l'immagine di uno schiaffo dato dalla showgirl al compagno. L'epilogo sarà svelato solo durante l'ultima puntata dell'edizione, ma intanto Antonio Zequila, ex coinquilino della Elia nella casa del Grande Fratello, sembra già sicuro di come andrà a finire tra i due. Ma procediamo con ordine.

Temptation Island: Antonella Elia, schiaffo a Pietro delle Piane: «Non mi toccare schifoso»

Antonella Elia si è lasciata con Pietro? La foto su Instagram destabilizza i fan

Antonio Zequila ha trascorso al fianco di Antonella Elia i mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello Vip, ma tra i due non è nata una vera e propria amicizia. Ma pare non avere dubbi: la crisi tra la Elia e Pietro è tutta una finzione, così come ha dichiarato in un'intervista a Nuovo TV.

«Hanno già scritto il copione. Faranno finta di tradirsi, si lasceranno e poi, una volta usciti, si rimetteranno insieme progettando un matrimonio che non si farà mai. Lei lavora in televisione da tanti anni, conosce bene i meccanismi e con il suo personaggio da oca giuliva riesce a essere un personaggio di rottura, che fa indubbiamente bene agli ascolti. Lei è la mente e lui il braccio… rubato all’agricoltura».

Parole non proprio lusinghiere, alle quali ha aggiunto: «Loro si stanno usando a vicenda. Lui usa lei dal punto di vista lavorativo per avere visibilità e lei, invece, si aggrappa a lui perché non ha nessuno. L’ho trattata da amica, ma lei si è comportata come il cobra che non è un serpente ma una biscia fetente».

Ultimo aggiornamento: 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA