Temptation Island 2021, la single Vincenza Botti e il “gioco segreto” con Federico Rasa: «L’abbiamo fatto durante gli ultimi giorni»

A Temptation Island 2021 Floriana Angelica e Federico Rasa si sono lasciati dopo il falò finale di confronto. A parlare ora arriva la tentatrice di Federico, la single Vincenza Botti, che ha parlato della sua esperienza nel docu reality Mediaset e di un “gioco segreto” che i due hanno organizzato negli ultimi giorni di permanenza nel villaggio.

Vincenza Botti (Instagram), Federico Rasa e Floriana Angelica

Temptation Island 2021, Vincenza Botti e il “gioco segreto” con Federico Rasa

A Temptation Island 2021 Vincenza Botti è stata molto vicina a Federico Rasa e si è fatta una chiara idea della sua relazione con Floriana Angelica: «Il vero amore non ti crea dubbi o incertezze – ha fatto sapere in un’intervista al “Magazine di uomini e donne” - Floriana e Federico sono delle belle persone, due ragazzi semplici ma differenti. Lei è introversa, vive di monotonia, programma tutto; lui è socievole, ama stare in gruppo, gli piace uscire dagli schemi e vivere alla giornata. Ritengo che questi siano due stili di vita completamente diversi e che, per quanto uno possa cercare di venirsi incontro, in questi casi non esista la possibilità di trovare una direzione comune».

La single Vincenza Botti ha poi svelato un “gioco segreto” che negli ultimi giorni di permanenza nel villaggio ha fatto con Federico Rasa: «Durante gli ultimi giorni avevamo fatto una specie di gioco: per ogni giorno che passava lui mi avrebbe dato due cifre del suo cellulare così, a fine percorso, avrei saputo tutto il suo numero di telefono per poi sentirci fuori dal villaggio. Questo gioco ovviamente si è interrotto, però lui prima di andar via mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere sentirmi. Non nascondo che era lo stesso anche per me, sia con l’intento di coltivare un’amicizia che per approfondire la conoscenza e capire se potesse nascere altro».