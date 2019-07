Temptation Island 2019 - Un mese dopo: che fine hanno fatto tutte le coppie del programma

di Ida Di Grazia

Temptation Island – Un mese dopo, che fine hanno fatto tutte le coppie del programma? Cinque coppie si sono dette addio, solo una ha scelto di proseguire il "viaggio nei sentimenti" insieme... praticamente un'ecatombe, ma non è tutto come sembra. Questa sesta edizione condotta come sempre da Filippo Bisciglia ha conquistato il pubblico di canale 5 e l'ultima puntata andata in onda martedì sera ha avuto picchi d’ascolto del 35.36% di share e 4.310.000 spettatori.

Jessica e Andrea, Nunzia e Arcangelo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo e Davide e Cristina sono le sei coppie che hanno partecipato alla sesta edizione di Temptation Island 2019, ma cosa ne è stato di loro successo una volta usciti dal programma? Martedì sera su canale 5 è andata in onda una puntata speciale "Temptation Island – Un mese dopo" condotta come sempre da Filippo Bisciglia, sempre più amato dal pubblico che vorrebbe vederlo anche alla conduzione dell'edizione VIP, che invece è stata affidata ad Alessia Marcuzzi e andrà in onda a settembre. Su sei coppie nel cinque si sono dette addio. Vediamole nel dettaglio.

E' Jessica a scrivere a Temptation Island 2019 per capire se Andrea è l'uomo della sua vita. La coppia che doveva sposarsi il 9 giugno, è entrata in crisi già a quattro ore dall'ingresso nel villaggio. Jessica dà sfogo a tutta la sua frustrazione «E' brutto da dire - racconta la consulente ai tentatori - ma lui non mi prende più mentalmente. Dopo che abbiamo deciso di sposarci, le discussioni, le mancanze , mi sono posta la domanda: Sono sicura di voler sopportare questa cose per sempre?» e trova conforto tra le braccia del single Alessandro. Andrea è distrutto: «Ha dimenticato due anni e nove mesi così, mi fa schifo vedere tutto questo. E' una bambina immatura. Ha detto non sposarmi è la cosa migliore che potessi fare, le parole hanno un peso. Sono deluso, lei sente le farfalle nello stamaco quando sta con lui. Mi fa schifo, si deve vergognare». I due escono dalla trasmissione separati. Cosa è successo un mese dopo? Jessica e Andrea non sono tornati insieme. Mentre lui sogna una famiglia con una donna che possa amarlo per quello che è lei frequenta il single Alessandro.

Ilaria Teolis 23 anni, commessa presso un’importante catena di fai da te e Massimo, 28 anni, titolare di un negozio di abbigliamento. Sono fidanzati da due anni e convivono da uno. Durante la convivenza sono iniziati i problemi: se da un lato Ilaria si comporta in maniera fin quasi troppo adulta per una ragazza della sua età e prende la convivenza in maniera molto seria, Massimo è felice della scelta fatta, ma desidera mantenere anche la sua spensieratezza da ragazzo e si trova alla sera spesso ad uscire con gli amici o a giocare ai videogiochi, atteggiamento che Ilaria critica e considera troppo infantile. Sono la coppia più amata di questa edizione di Temptation Island. È Ilaria che scrive per partecipare al programma, le sue lacrime, le sue smorfie sono diventate dei meme sui social molto divenrtenti. Massimo si è divertito all'interno del villaggio con la single Valeria fino a spingersi a situazioni decisamente compromettenti. Ilaria è rimasta molto colpita dal single Javier che le ha fatto aprire gli occhi sulla sua situazione e raggiunge una nuova consapevolezza: «Per la prima volta sto pensando alla mia felicità. Mi sono innamorata di me». Ilaria lascia un incredulo Massimo e sceglie di andare via. Tutto il pubblico è con lei, teme però che un mese dopo possa cambiare idea e invece non delude le aspettative: «Sono arrivata alla consapevolezza che non voglio più Massimo accanto a me. Sono Serena. Filippo nel primo falò mi ha detto Ilaria cerca di volerti bene... ci sono riuscita». Applausi.

Altra coppia molto amata di Temptation Island 2019 sono Arcangelo e Nunzia. Insieme da tredici anni hanno mostrato tutte le loro fragilità Arcangelo ha baciato una tentatrice, Nunzia in uno scatto d'orgoglio decide di lasciarlo. Tutto il pubblico è dalla sua parte, un paio d'ore dopo però non solo ci ripensa, ma arriva addirittura a implorare Arcangelo di tornare con lei. Arcangelo resta lucido: «La verità è che tu non meriti chi sono io. Quello che hai visto è un uomo di m**da». Anche un mese dopo la situazione non è cambiata. «Il mio discorso - spiega Arcangelo a Filippo - è stato fatto per il bene di entrambi, abbiamo rinviato anche il momento di rivederci perchè non era ancora il momento. Tornare con Nunzia non farebbe bene soprattutto a lei e non se lo merita».

Bionda, fotonica e divertente. Katia Fanelli ci ha fatto sicuramente divertire a Temptation Island 2019 con il suo modo di fare, che però non è andato giù, invece al fidanzato Vittorio. Accusato di ere uno che dorme, Vittorio dopo l'ennesimo video non solo si sveglia ma decide di mollare Katia e frequentare la single Vanessa conosciuta all'interno del villaggio. Un mese dopo Katia è un po' più riflessiva ma sempre "fotonica" e single.

Dulcis in fundo l'unica coppia che è sopravvissuta alla sesta edizione di Temptation Island 2019. Sabrina, più grande di dodici anni del suo compagno Nicola, all'interno del villaggio prende una bella sbandata per il single Giorgio che rispedisce le sue attenzioni al mittente. Atteggiamento che Nicola non apprezza e per questo sceglie di uscire fuori dal programma senza di lei e dando una possibilità alla single Maddalena. Un mese dopo però i due arrivano da Filippo mano nella mano. «I sentimenti per Sabrina ci sono sempre stati. Lei si è fatta avanti e dopo l'iniziale freddezza, quando l'ho rivista - racconta Nicola - ci siamo abbracciati, è stato molto particolare e lì è stata un'esplosione di emozioni», «al falò ho lasciato che Nicola si sfogasse - spiega Sabrina - vedevo tanta rabbia. Ma noi ci amiamo.Se c'è un amore grande si supera tutto. L'amore vince su tutto».

sono la coppia più famosa del programma ma anche la più noiosa. I due si sono conosciuti durante il programma di, insieme da pochi mesi scelgono di entrare a Temptation Island perchè in crisi. Cristina si diverte all'interno del villaggio, David meno, è sicuro dei suoi sentimente e sceglie il falò di confronto anticipato perchè non ha bisogno di altro. I due escono insieme dal programma. Un mese dopo però qualcosa è cambiato. «Dopo il falò - spiega Cristina - siamo usciti insieme e in camera ha iniziato ad attaccarmi e lìHa promesso di cambiare e non l'ha fatto. Oggi mi sento più serena, David non mi consentiva di riprendermi tutte le cose che sono rimaste da lui perchè è un narcisista». Per David Cristina era interessata solo al programma e non a risolvere i loro problemi.