Katia prende un palo "fotonico" dal tentatore, ma è la regina dei social

di Ida Di Grazia

Ogni edizione di Temptation Island che si rispetti ha una star, quella di questa edizione è senza ombra di dubbio Katia Fanelli. La biondissima fidanzata di Vittorio, sta vivendo al massimo la sua esperienza all'interno del villaggio, ma deve fare i conti con la realtà. Il tentatore Giovanni in realtà non corrisponde il suo interesse, la considera solo un'amica. Per Katia è un "palo fotonico", come direbbe lei, ma i social la amano.

Temptation Island 2019

Katia è un sacco fotonica stasera #TemptationIsland — Ineffable Giuggi vs sessione (@tonysuperloki) 1 luglio 2019

Io a Katia dedicherei uno spin-off: è la Valeria Marini che non ce l'ha fatta. #TemptationIsland — Mario Manca (@MarioManca) 1 luglio 2019

IO AMO KATIA CHE E' LI' PER FARE FESTA E METTERE LE PULCI NELL'ORECCHIO

HAI SENTITO BENE QUELLO CHE HA DETTO?????????

AMO AMO #temptationisland — giue (@giuegiue) 1 luglio 2019

-Katia, tu sei qui a #TemptationIsland perché ti ha portato il tuo fidanzato.

-Non è vero.

-Ma lui ci ha detto così.

-Ha detto così?

-Sì.

-Allora è coglione.

-E' labile di memoria.

-No, è coglione. pic.twitter.com/Oev6muRu9L — Pamela Lansbury (@xskysthelimit__) 1 luglio 2019

All'interno del villaggio delle fidanzate diKatia è particolarmente attratta dal single Giovanni, non perde occasione per dirgli quanto è bello e che è certa che tra loro ci sia feeling. Parlando con le altre fidanzate Katia dice: «non ci piaccioni i tatuaggi, non beviamo, è chiaro che c'è qualcosa», ma Giovanni la frena: «c'è solo amicizia tra me e te». Per la povera Katia èMa le sue facce buffe, il suo modo di pensare, la sua convizione l'hanno fatta diventare una delle protagoniste più amate sui social di questa edizione.