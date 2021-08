Teatro, Trieste ricorda Giorgio Strehler: il calendario degli eventi a partire dal 14 agosto

Trieste ricorda il suo «grandissimo» Giorgio Strehler con un calendario di eventi che ha preso il via il 14 agosto, nel centenario della nascita. La città, che ha dato i natali all'artista e che nel museo teatrale Carlo Schimdl custodisce il fondo "Giorgio Strehler", si prepara a una stagione di celebrazioni, iniziate simbolicamente due giorni fa con un omaggio floreale deposto sulla tomba di famiglia nel cimitero di Sant'Anna e con l'emissione di un francobollo a lui dedicato, avvenuta nello spazio filatelico del Palazzo delle Poste. Capofila delle iniziative saranno il Comune e Il Rossetti - Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. La stagione di eventi, è stato spiegato durante l'incontro alle Poste, prenderà il via con l'apposizione di una targa sulla casa natale di Strehler nel rione di Barcola. «Strehler è andato via da Trieste in giovane età - ha ricordato l'assessore comunale ai Teatri, Serena Tonel - ma è rimasto sempre legato alla città; era figlio della cultura triestina cosmopolita e internazionale, grande interprete di questo con la sua arte».

Tra le iniziative in programma, anche una mostra nel foyer del Rossetti. «Il nome di Giorgio Strehler - ha osservato il presidente dello Stabile Fvg, Francesco Granbassi - è legato a qualsiasi teatro: l'impostazione che Strehler diede al teatro moderno è qualcosa che ci portiamo ancora dietro, questo è il ricordo più prezioso che possiamo mantenere». Protagonista delle celebrazioni sarà in particolare il Fondo "Giorgio Strehler", acquisito dal Comune - è stato ricordato oggi - a seguito di una donazione congiunta da parte delle eredi nel 2005. Il Fondo custodisce la biblioteca e l'archivio privati di Streheler, ovvero le carte e i libri che alla morte erano rimasti nelle sue case di Milano e Lugano. Eventi, incontri e iniziative verranno promossi in concomitanza con l'avvio della stagione teatrale 2021-22 e proseguiranno anche in primavera.