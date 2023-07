Taylor Swift, fan impazziti al concerto: l'entusiasmo "provoca" un terremoto di magnitudo 2.3 a Seattle

Taylor Swift, in questo momento, è una delle popstar più influenti del mondo e non solo perché i suoi concerti stanno registrando il tutto esaurito in tutti i Paesi del globo, ma anche perché, su Spotify conta più di 90 milioni di ascoltatori al mese e nella classifica mondiale è seconda solo a TheWeeknd. La cantautrice, che si esibirà in Italia il prossimo anno (il 13 e 14 luglio 2024 a San Siro), continua a infrangere record su record e, ora, in bacheca può inserire anche la capacità di scatenare un vero e proprio terremoto.

La vicenda

Ciò che è accaduto alcuni giorni fa, precisamente sabato 22 e domenica 23 luglio, al Lumen Field a Seattle, ha dell'incredibile. Taylor Swift si è esibita nella città dello Stato di Washington davanti, come al solito, a migliaia di persone per una delle tappe del suo Eras Tour. È cosa nota che i fan della popstar siano molto calorosi e seguano con tanto affetto la loro beniamina. A Seattle le hanno dimostrato così tanto calore che hanno letteralmente fatto tremare la terra. Infatti, come spiega la Cnn, i presenti hanno saltato, ballato e gridato a tal punto che il terreno ha tremato e l'effetto prodotto dalla gioia degli ammiratori di Taylor è stato paragonabile a un terremoto di magnitudo basso (2.3) ma pur sempre un sisma. A studiare lo strano fenomeno è stata la sismologa Jackie Caplan-Auerbach.

Le parole dell'esperta

Jackie Caplan-Auerbach insegna geologia alla Western Washington University ed ha osservato lo strano fenomeno che si è verificato al concerto di Taylor Swift. L'esperta ha dichiarato alla Cnn: «Ho raccolto i dati di entrambi i concerti ed ho notato subito che c'era uno schema di onde praticamente identico». Caplan-Auerbach escluderebbe che il terremoto sia dovuto solamente ai salti e alle grida dei fan: secondo lei, la terra ha tremato anche a causa del volume altissimo degli altoparlanti e della musica.