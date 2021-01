Tanya Roberts è morta per un'infezione del tratto urinario: il malore mentre portava a spasso i cani

Tanya Roberts è morta per un'infezione del tratto urinario. Lo ha confermato il suo portavoce Mike Pingel. L'infezione si è poi estesa a reni, cistifellea, fegato e al flusso sanguigno. L'attrice, ex Charlie's Angels e Bond Girl, si era sentita male la scorsa vigilia di Natale mentre portava a spasso i suoi cani. Era stata ricoverata a Los Angeles e dopo essere stata data per morta prematuramente lunedì mattina, a causa di alcune dichiarazioni del compagno Lance O'Brien fraintese dal portavoce, è morta la sera dello stesso giorno. Aveva 65 anni.

