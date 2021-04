Amici 20, la ribellione di Tancredi verso il papà famoso: «Sono figlio delle mie scelte»

Amici 20, la ribellione di Tancredi verso il papà famoso: «Sono figlio dele mie scelte». Classe 2001, nato a Milano, il giovanissimo cantante del team di Arisa è uno dei più timidi della classe, eppure le sue canzone rivelano la sua vera identità. La confessione durante la sesta puntata di sabato 24 aprile.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Amici 2021, Tancredi interrompe l'esibizione: Maria de Filippi e... TELEVISIONE Amici 2021, Celentano contro la Cuccarini: «La sfida non...



Tancredi Cantù Rajnoldi è un cantante e cantautore rap che fa parte del team Arisa- Lorella Cuccarini. Originario di Milano, Tancredi è estremamente timido e molto discreto, sul palco di Amici 20 si trasforma e porta tutta la sua anima e la sua vita. (Credit - RedCommunications- Fascino Pgt)

E a proposito di vita durante la puntata di sabato 24 aprile Tancredi ha svelato qualcosa in più sulla sua famiglia e sulle sue scelte. Durante una delle sfide della puntata ha cantato la hit di Alan Sorrenti "Figli delle Stelle", scrivendoci sopra delle barre: «Io sono figlio di mio padre e delle mie scelte. Io sono figlio di mia madre e delle sue scelte. Io sono figlio della terra e delle sue storie. Io sono figlio dell’amore e della mia guerra. Io sono figlio della pioggia e delle mie delusioni. Io sono figlio dell’estate e delle discoteche. Io sono figlio della rabbia e delle mie decisioni».

Le prime due frasi colpiscono particolarmente Maria De Filippi che le sottolinea pur non volendo parlare nè del padre nè della madre di Tancredi: «Ho notato la parte in cui dici ‘Sono figlio di mio padre e delle mie scelte, sono figlio di mia madre e delle sue scelte’. Mi aveva colpito quello, ci tenevi a quelle barre?. Non voglio chiedere niente né di tua madre, né di tuo padre. Chiedevo solo se ci tenevi a quelle barre per questo motivo. Avevo colto la differenza. È importante per aver deciso di scriverla». Tancredi preferisce non commentare.

Ma perchè questa sottolineatura? Tancredi è il figlio di Alberto Cantù Rajnoldi, un nome molto noto all'interno dell'alta moda italiana. Si tratta infatti del direttore creativo della Maison Giorgio Armani.