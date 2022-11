Tale e Quale Show, boom di ascolti: cresce e sfiora il 25% di share. Vince Andrea Dianetti con il suo Irama

Boom di ascolti per Tale Quale Show, lo show musicale di Carlo Conti, che anche questa settimana si conferma il programma di punta del venerdì sera con uno share del 24,73%. 4.252.000 i telespettatori sintonizzati su Rai 1 per la puntata che si è conclusa con la vittoria di Andrea Dianetti. Emozione in studio e a casa per l'esibizione dell'attore, che ha interpretato il brano "Ovunque sarai" del cantante Irama. Una canzone che il concorrente 35enne romano ha voluto dedicare al papà perso all’età di otto anni. L'imitazione da brividi ha commosso anche i giudici e Carlo Conti, che con gli occhi lucidi ha provato a rincuorare Dianetti: «Ovunque sarà, tuo padre ti guarderà e ti proteggerà sempre».