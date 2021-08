Tale e quale show, Malgioglio: «Sarò l'imperatrice accanto alla regina Goggi». Il programma sfiderà il GFVip

Cristiano Malgioglio accanto a Loretta Goggi sarà tra i giudici della nuova edizione di Tale E Quale Show. Il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti sfiderà il Grande Fratello Vip nella guerra agli ascolti. Ma Cristiano Malgioglio non si dice preoccupato per la rivalità con il reality show e anzi augura il meglio al suo amico Alfonso Signorini. Per il cantautore la vera rivalità sarà dietro il bancone dei giudici di Rai 1.

APPROFONDIMENTI IL DOLORE Raffaella Carrà, l'ultima chiamata raccontata da Cristiano... LA HIT Raffaella Carrà cantava Bongo Cha Cha Cha con De Sica:... LA SHOWGIRL Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: il video della loro storia... LA CONDUTTRICE Mara Venier in vacanza dopo la malattia: «Volto ancora senza...

Malgioglio, la rivalità con Loretta Goggi

Lo scettro di regina «me lo ha rubato la Goggi ma io sarò l'imperatrice di 'Tale e Quale show»'. Così scherzando con l'Adnkronos Cristiano Malgioglio parla della sua partecipazione in veste di giudice a 'Tale e Quale Show', il programma condotto da Carlo Conti in diretta da venerdì 17 settembre su Rai1. Ad affiancare il cantautore in giuria ci saranno Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Mara Venier in vacanza dopo la malattia: «Volto ancora senza sensibilità, ma devo reagire»

Già svelati su Instagram dallo stesso conduttore i nomi dei concorrenti di questa edizione del programma che saranno: Alba Parietti, la cantante Francesca Alotta, l'ex Velina Federica Nargi, la cantante, e figlia di Wess, Deborah Johnson, Biagio Izzo, il cantante e vincitore di 'Saranno Famosi' Dennis Fantina, Ciro Priello dei The Jackal, i Gemelli di Guidonia (Pacifico, Gino e Eduardo Acciarino), l'attore Simone Montedoro, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Il ritorno in Rai

«Sono strafelice di tornare a Rai1 perché ho la possibilità di fare un programma che parla di musica - dice Malgioglio - sarò un giudice molto attento visto che conosco bene i personaggi che i concorrenti andranno ad imitare, quindi avrò il fiuto di una pantera. La 'reginà del programma questa volta sarà Loretta Goggi ma io sarò l'imperatrice», scherza. Panariello in giuria? «Secondo me avremo di che discutere - dice Malgioglio - sono curioso di sentire i suoi giudizi, sono sicuro che gli spettatori si divertiranno molto». E sui concorrenti Malgioglio commenta: «Francesca Alotta è stata la mia corista per anni - racconta - ha una bellissima voce, "Non amarmi", il pezzo che cantò con Aleandro Baldi a Sanremo lo portai a Cuba per darlo al produttore di Jennifer Lopez, che all'epoca era sposata con Marc Anthony. Lo cantarono insieme (J.Lo e Anthony, ndr) - ricorda - il titolo del pezzo diventò "No Me Ames" e ottenne un successo straordinario».

Raffaella Carrà cantava Bongo Cha Cha Cha con De Sica: l'origine della hit dell'estate

Per quanto riguarda la partecipazione della Parietti, Malgioglio sottolinea: «Una donna che si mette in gioco è già vincente. È un bel personaggio, è una bellissima donna che sa parlare. Ora sono curioso di sentirla cantare». Per Malgioglio tra le voci più belle del cast di quest'anno c'è anche quella della figlia di Wess, Deborah Johnson: «Su di lei penso che il giudizio sarà positivo - confessa - ma sarò un giudice imparziale», tiene a precisare.

Il cantautore si dice entusiasta di tornare a lavorare con Carlo Conti: «Mi fece debuttare su Rai1 in prima serata con "I Raccomandati", un programma che ottenne un successo strepitoso e per questo lo ringrazio moltissimo». «Ora ritorniamo insieme dopo 15 anni e sono molto emozionato - dice ancora Malgioglio - quando me lo ha comunicato non me lo aspettavo. Avevo avuto un'altra proposta molto importante ma visto che si trattava di Carlo e di un programma musicale ho accettato subito».

Raffaella Carrà, l'ultima chiamata raccontata da Cristiano Malgioglio: «Era un addio»

Tale e Quale e la sfida con il GFVip

Tale e Quale show' sarà diretto concorrente del 'Gf Vip', programma dove Malgioglio ha partecipato sia come 'inquilino' che come opinionista: «So che parteciperà anche Pamela Prati, sono contento per lei magari finalmente vedremo Mark Caltagirone - dice scoppiando in una fragorosa risata - Alfonso (Signorini, ndr) è straordinario, gli auguro un grande successo».

Dopo 'Tale & Quale show' Malgioglio si metterà ai fornelli per un nuovo programma che avrà lo stesso format di quello che Paris Hilton sta facendo sul suo canale televisivo: «Non ho ancora firmato il contratto ma andrà in onda su uno dei più famosi canali internazionali perciò vedranno Malgioglio in tutto il mondo», rivela il cantautore. Intanto Malgioglio è alle prese con la sua tournée che sta riscuotendo un enorme successo: «Il 31 agosto sarò all'Arena di Verona a 'Hit Power»', il tradizionale concerto musicale 'Rtl 102.5 Power Hits Estatè «dove - spiega Malgioglio - ci saranno tutti i numeri 1 delle canzoni dell'estate: sono molto felice», conclude.