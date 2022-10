Tale e Quale Show, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni nei panni di Elton John e RuPaul

Il web e i social impazziti per Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni nei panni di Elton John e RuPaul a Tale e Quale Show. Anche questa volta la loro esibizione è stata da standing ovation, ma chiaramente in chiave tutta da ridere. Carlo Conti l’ha commentata così: "Un trionfo". Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni hanno ammaliato a loro modo il pubblico in studio e da casa tra gag e cadute rovinose. E il dolcissimo commento di Loretta Goggi “Un Elton John incredibilmente somigliante, ma sai che anche Paolantoni come Ru Paul sei bellissima?“. Carlo Conti è ancora una volta leader del prime time, gli ascolti salgono a 3,6mln di spettatori con il 22,60 di share. A vincere su tutto è la tv di qualità, il talento degli artisti e la creatività delle maestranze Rai che lavorano dietro le quinte. Dodici edizioni dal successo inarrestabile. www.raiplay.it