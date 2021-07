Tale e Quale Show, Carlo Conti svela il cast: ci sono Ciro Priello, Federica Nargi, Alba Parietti e Pierpaolo Pretelli

Tutto pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show. Il talent di Rai Uno parte il 17 settembre e Carlo Conti, con un post su Instagram, ha svelato i nomi dei concorrenti che compongono un cast straordinariamente variegato. Si va da un giovane come Ciro Priello dei The Jackal, reduce dal clamoroso successo di Lol - Chi ride è fuori, fino a nomi storici della tv come Alba Parietti e Biagio Izzo. Molto nutrita la "quota reality", rappresentata da Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Grande curiosità anche per Federica Nargi, ex Velina di Striscia la Notizia e compagna dell'ex calciatore Alessandro Matri.

Tale e Quale Show 2021: il cast

Il cast sarà composto da: Ciro Priello, Pierpaolo Petrelli, Dennis Fantina, Biagio Izzo, i Gemelli Guidonia, Alba Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Francesca Alotta. C'è poi un concorrente misterioso, il cui nome non è stato ancora annunciato. In un altro post Carlo Conti promette sorprese anche per quanto riguarda la giuria, che l'anno scorso era composta da da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, più un quarto giudice che cambiava di puntata in puntata.