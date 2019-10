Tale e Quale Show, Lidia Schillaci come Lady Gaga. E la stampa Usa le confonde

Capelli biondo platino, elegante vestito nero, gioielli vistosi. Pianoforte, voce inconfondibile, una hit da 6 milioni di copie vendute, Shallow. Chi non ricorda l'esibizione di Lady Gaga agli ultimi Oscar. Sicuramente non l'ha dimenticata Lidia Schillaci, attrice dal cognome ingannevole (no, non è figlia di Totò), che ha messo in scena una delle esibizioni più convincenti di Tale e Quale Show, il programma in onda su Rai Uno dove le celebrità nostrane si alternano sul palco impersonando grandi star internazionali.

E la sua interpretazione di Lady Gaga è stata così convincente che la stampa statunitense, patria della popstar, ha finito per confondere le due. A cadere nel tranello è stato il sito Blast che, nel pubblicare un articolo su Gaga, ha pubblicato una foto della performance della Schillaci. Se vogliamo leggerci qualcosa di più che un semplice errore, possiamo dire che, forse, Tale e Quale ha una vincitrice, anche se la puntata del 5 ottobre ha visto trionfare Agostino Penna e Sara Facciolini . Giudicate voi.