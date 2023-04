Syria, ecco perché non canta più: cosa fa oggi. Età, carriera, marito, figli: stasera la cantante ospite a Splendida cornice

Syria ospite Splendida Cornice. Torna stasera in tv, giovedì 6 aprile alle 21.25 su Rai 3 lo show condotto da Geppi Cucciari che mixa conoscenza con attualità e comicità. Tutto può essere cultura, dipende da come la usi è questa la premessa del programma. Oltre alla cantante ci saranno il regista teatrale Davide Livermore, Dan Peterson, la scrittrice Viola Ardone, Massimo Bernardini, il professor Alberto Grandi, Sveva Sagramola, il comico Teo Teocoli e, in collegamento e il trombettista Roy Paci. La cantante che opera nel mondo dell’intrattenimento musicale italiano di genere Pop, Elettropop, Dance pop e che ha intrapreso la sua carriera negli anni Novanta (precisamente nel 1995) torna in tv. ma chi è Syria?

Syria, chi è: il vero nome e il padre cantante

Syria, conosciuta anche come Airys, pseudonimo di Cecilia Syria Cipressi nasce a Roma il 26 febbraio 1977 (ha 46 anni), è una cantante italiana. Figlia d'arte, suo padre era il cantante Luciano Cipressi, in arte Elio Cipri (1948-2022), che ebbe un certo successo negli anni sessanta e in seguito fu produttore presso la Fonit Cetra.

La carriera

Syria comincia ufficialmente la sua carriera nel 1995, quando si aggiudica il primo posto nella manifestazione "Sanremo Giovani" cantando la cover della famosissima canzone di Loredana Bertè Sei bellissima e guadagnando perciò la partecipazione al Festival di Sanremo dell'anno seguente.

La cantante vince così il Festival di Sanremo 1996 nella categoria giovani con Non ci sto e pubblica il suo primo, omonimo album, con brani di Claudio Mattone, tra cui Sogno, cover di Mietta. Nel 1997 partecipa nuovamente al 47° Festival di Sanremo, stavolta tra i big, e arriva terza con il brano Sei tu. Da lì, una graduale ascesa nel regno della musica del pop italiano dei primi anni Duemila. Dall’inizio della sua carriera, Syria ha inciso altri otto album, alcuni dei quali contengono delle vere e proprie hit, quali Se t’amo o no (2000), Se tu non sei con me (2002) e Aria (2003). Nel 2021, vince Star in the Star, trasmissione condotta da Ilary Blasi, dopo aver interpretato Loredana Berté.

il ritiro dalle scene

Poi però a un certo punto Syria ha deciso di ritirarsi dalle scene. In un’intervista rilasciata al settimanale Vero Syria ha spiegato i motivi che l’hanno portata ad allontanarsi – seppur brevemente – dalla musica, la sua prima passione: «Siamo in tanti e si sgomita, io non mi do tutta questa importanza. Ho preso alcune porte in faccia e non sono riuscita a fare qualche Sanremo. A un certo punto ti chiudi a riccio e pensi di prendere un’altra strada» L’ultimo lavoro discografico di Syria è l’album 10+10 uscito nel 2017. Nello stesso anno l’ultimo singolo con l’amica Ambra Angiolini dal titolo Io, te, Francesca e Davide. Poi è arrivata la passione per il teatro. «Il teatro richiede una concentrazione diversa e ho riversato lì le mie energie».

Il marito

La cantante è sposata con Pierpaolo Peroni, un produttore discografico diciotto anni più grande di lei. Il marito di Syria è nato nel 1959 a Roma, ha collaborato negli anni ’80 con Claudio Cecchetto. Successivamente, negli anni ’90, si è occupato della produzione dei lavori discografici degli 883. In seguito ha lavorato per produrre gli album di Dj Francesco, oltre che i lavori dei Finley. La coppia è convolata a nozze nei primi anni Duemila. Un matrimonio organizzato in appena un mese, con rito civile, nella campagna di Viterbo. Dalla loro unione, sono nati due figli: Alice (nata l’1 ottobre del 2001) e Romeo (nato il 28 ottobre 2012). Due figli con due caratteri completamente diversi e avuti in due età completamente diverse per l'artista.

I figli: Alice ha la passione per la musica

Quando nacque Alice, Syria aveva 24 anni,. Tra loro c'è un rapporto speciale, ed è stata la cantante stessa a raccontarlo in un'intervista: «Abbiamo tante cose da raccontarci. E spesso ci scontriamo. L’adolescenza è una fase di grande egoismo, è l’età in cui si prendono le misure con sentimenti come l’amore, l’amicizia. In Alice rivedo me stessa da giovane. Anch’io pensavo molto a me stessa». “Lettera ad Alice”, è la canzone che l'artista ha dedicato alla figlia prima ancora che venisse al mondo. Il rapporto tra le due è fortissimo e a legarle c'è anche l'amore per la musica. Alice Peroni ha debuttato come cantante nel 2018, all’età di 17 anni, in un duetto con papà nella cover degli Ark intitolata It takes a fool to remain sane. Sicuramente, in futuro, potrebbe diventare un volto più conosciuto del panorama nazionale.

Romeo arriva 11 anni dopo Alice quando Syria ha 35 anni: «Per molto tempo ho rimandato l’idea di un secondo figlio. Poi, un giorno, mi sono svegliata e mi sono detta: “Mi va”. È vero. Alice l’ho avuta a 24 anni. Oggi ho una maturità diversa. Lo so che è un luogo comune, ma è vero. Di Alice da piccola tante cose non me le ricordo, di Romeo non voglio perdermi un momento. Oggi la mia vita è molto più tranquilla»