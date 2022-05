Diciotto anni da compiere il prossimo 14 agosto, nata e cresciuta a Gioia Tauro (Reggio Calabria), bella faccia mediterranea che ”buca” lo schermo, Swamy Rotolo è la sorpresa dei David di Donatello, i premi del cinema italiano consegnati a Cinecittà in diretta su Rai1: come protagonista del potentissimo film ”A Chiara” di Jonas Carpignano (vincitore alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes 2021), l’esordiente Swamy ha conquistato il premio come miglior attrice protagonista battendo le altre finaliste Miriam Leone, Maria Nazionale, Rosa Palasciano, Aurora Giovinazzo.

DESTINO. «Non me l’aspettavo proprio», esclama la giovanissima attrice che tutta l'Italia ha visto commuoversi durante la premiazione, «di battere delle professioniste così brave. E dopo la cerimonia ha passato la notte a festeggiare con la mia famiglia che mi aveva accompagnata a Roma». La stessa famiglia - papà saldatore, mamma casalinga, le sorelle Grecia e Giorgia - che ha recitato accanto a lei nel film di Carpignano, prodotto da Lucky Red e venduto nel mondo intero. Swamy interpreta un’adolescente calabrese che appartiene a una famiglia della ’ndrangheta. E quando il padre si rende latitante, accetta sia pure soffrendo di entrare nel piano ministeriale di protezione dei minori: viene allontanata dal proprio ambiente e affidata a una famiglia del nord per avere un futuro lontano dalla criminalità. «Questa realtà esiste», dice l’attrice, «conosco ragazze e ragazzi del mio paese che hanno avuto lo stesso destino del mio personaggio, ma dopo essere stati separati dalle rispettive famiglie sono tornati a casa. Se i genitori sbagliano, la colpa non deve ricadere sui figli».

L'IMPEGNO. Dice Swamy che, sebbene la sua Calabria sia spesso associata alla criminalità, «troppo spesso questo aspetto viene enfatizzato. Ma è un luogo comune, perché la mafia è una cosa talmente grande che esiste dappertutto, non solo nella mia terra. A Gioia Tauro ho sempre vissuto come tutti i ragazzi della mia età tra scuola, palestra, social e amici. Non ho mai assistito a una sparatoria. Noi giovani rappresentiamo il cambiamento, dobbiami impegnarci per quanto possiamo per ribaltare l’immagine legata all'illegalità dei luoghi in cui viviamo».

IL FUTURO. Caprignano le aveva affidato, già 8 anni fa, una comparsata nel suo film precedente, ”A Ciambra”, e afferma di aver scritto ”A Chiara” proprio pensando a lei. «Ora il mio futuro è senz’altro nel cinema», rivela Swamy, «mi manca ancora un anno di scuola all’Istituto di Tecnologie Sanitarie ma poi conto di stabilirmi a Roma per studiare recitazione. Già sento la nostalgia del set».