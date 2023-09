Sveva Sagramola: «Da 26 anni sono il volto di Geo, in tv duri solo se non sei narcisisista. In camerino uso gli stessi abiti da 15 anni».

Da 26 anni è il volto di Geo. Sveva Sagramola non ha una ricetta per il successo ma di una cosa è certa: «Non stanchi il pubblico solo se non hai una personalità invadente.

I viaggi con Muccino

Anche la terapia analitica aiuta a tenere a bada il narcisismo», racconta al Corriere della Sera.

La passione per i viaggi e l'antropologia sono nati grazie a «un compagno viaggiatore che mi ha fatto innamorare dell'Asia, soprattutto l'India; così mi sono aperta a una dimensione di curiosità, conoscenza e osservazione delle persone: mescolarmi, entrare nelle case, capire le culture, stare nei posti. Poi con Gabriele Muccino ha girato l'Africa. «Gabriele filmava i cortometraggi per Mixer e i lanci per Professione Natura. Insieme abbiamo girato il mondo dalla Tanzania alla Patagonia, vivendo autentiche epifanie in paradisi incontaminati. A Geo, grazie anche ai bravissimi documentaristi che collaborano con noi, affrontiamo il tema del nostro modo di stare al mondo, il rapporto tra economia, energie sostenibili, alimentazione, agricoltura».

Il riciclo degli abiti

«Prima della raccolta differenziata, bisogna non essere predatori, bulimici nel consumo: meno hai e più sei libero di esprimere quello che hai dentro. Io uso i vestiti vecchi, nel camerino gli abiti stanno lì anche da quindici anni, li trasformo con la costumista, li rovesciamo. Per me acquisto solo capi classici, che durano nel tempo. Faccio la spesa in quattro posti diversi: oggi nutrirsi bene è un lavoro. Per la frutta e verdura vado al mercato rionale: conosco tutti, discutiamo dei prezzi. Leggo gli ingredienti sull'etichetta, evito cose raffinate, cerco di privilegiare lo sfuso.

L'età che avanza

Tra un anno compirà 60 anni. «Io ho scelto di invecchiare in modo naturale, in un dialogo continuo col corpo che cambia. Accetto le rughe e non ricorro a interventi estetici. Feci due punturine a quarant'anni. Diego disse che prima se le sarebbe fatte anche lui, e poi mi avrebbe lasciato».

La Rai

E sui cambi di conduzione dice: «Ho visto avvicendarsi in Rai tante direzioni e governi, ogni volta c'è chi sale e scende, va e resta. La Rai è patrimonio culturale di talenti, spiace sempre perderne. Conta il servizio pubblico. Il pluralismo resterà e la Rai non diventerà monocolore».