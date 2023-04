Sveva Sagramola, chi è la conduttrice tv ospite di Geppi Cucciari? La difficile infanzia, il marito argentino e la figlia a 45 anni

Sveva Sagramola ospite a Splendida cornice. Torna stasera in tv, giovedì 6 aprile alle 21.25 su Rai 3 lo show condotto da Geppi Cucciari che mixa conoscenza con attualità e comicità. Tutto può essere cultura, dipende da come la usi è questa la premessa del programma. Oltre alla presentatrice ci saranno il regista teatrale Davide Livermore, Syria, Dan Peterson, la scrittrice Viola Ardone, Massimo Bernardini, il professor Alberto Grandi, Teo Teocoli e, in collegamento e il trombettista Roy Paci. Ma chi è Sveva Sagramola?

Sveva Sagramola chi è: la difficile infanzia

Sveva Sagramola è nata a Roma il 29 aprile 1964 (ha quasi 59 anni). Un’infanzia difficile per Sveva Sagràmola che ha dovuto affrontare da piccola la separazione dei genitori: aveva 11 anni quando il loro rapporto è finito. Per questo motivo ha vissuto alti e bassi con i suoi genitori, fino a quando, all’età di 22 anni, ha deciso di andare a vivere da sola. «È una sofferenza che colpisce la famiglia una separazione» ha raccontato lei stessa a Caterina Balivo durante un’intervista a Vieni da Me. «Il momento più difficile – ha poi proseguito nel racconto della sua infanzia difficile – è stato scegliere di andare via di casa a 22 anni. Io fatico sempre nelle separazioni, perché vedo la separazione come una perdita, anche se non è vera questa cosa» ha spiegato.

La carriera

E’ una conduttrice e autrice televisiva. Laureata in Lettere moderne alla Sapienza con una tesi in Antropologia sui Turkana del nord del Kenya, l’avventura professionale di Sveva in televisione è cominciata al fianco di Giovanni Minoli, nello storico programma Mixer, per poi lavorare anche per il programma Extra. Ha iniziato ad occuparsi di tematiche legate all’ambiente e all’ecologia con Professione Natura, e nel 1998 è passata al timone del suo programma di punta (su Rai3): Geo&Geo. Ha condotto due edizioni di TIMBUCTU, programma in prima serata di Rai3, e “Sei miliardi di altri” in seconda serata su Rai3 nel 2011. È testimonial di AMREF dal 1999, quando ha iniziato a documentare con i suoi filmati il lavoro della grande organizzazione sanitaria africana. Ha dato il suo contributo anche per aree svantaggiate dell’Argentina, col progretto Manos a la obra nel quale ha coinvolto il consorte. L’impegno sociale e professionale di Sveva Sagramola l’ha portata a vedersi riconoscere, nel 2011, l’onorificenza di Cavaliere Ordine al merito della Repubblica italiana dall’allora presidente Giorgio Napolitano.

Il marito e la figlia

Nella sua vita privata tanta Argentina. La conduttrice si è sposata il 10 dicembre 2005 con Diego Dolce, un industriale nato in Argentina da una famiglia originaria di Cison di Valmarino, in provincia di Treviso. Hanno avuto una figlia, nel maggio 2010, di nome Petra. Come raccontato in una intervista al programma Vieni da me, «mio marito Diego è argentino e l’ho conosciuto quando avevo quindici anni durante il mio primo viaggio in Argentina dove mia madre viveva da vent’anni». Sveva era in Argentina per conoscere dei suoi cugini. «Lo conobbi perché era un amico di mio cugino Paolo che a cui sarò eternamente grat»”. Poi però si sono persi di vista, «l’ho rivisto durante il mio secondo viaggio quando avevo trent’anni, ma anche in quel caso non accadde nulla». Nel frattempo, Diego Dolce era venuto a vivere in Europa e succede finalmente qualcosa: «Mio cugino Paolo ci mise nuovamente in contatto e io ero leggera e mi sono divertita con Diego. Mi sono sposata a 41 anni e sono diventata mamma a 45 anni».