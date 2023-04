Susanna Messaggio, età, i 3 matrimoni, la morte della prima figlia e la carriera: chi è l'ospite di Silvia Toffanin

Susanna Messaggio torna in tv, ospite a Verissimo. Oggi, sabato 1° aprile, torna l'appuntamento con il rotocalco di Mediaset. Silvia Toffanin è pronta ad aprire le porte della sua "casa" per ospitare tanti volti dello spettacolo che si racconteranno senza filtri nel suo salotto. L'appuntamento per i telespettatori è alle 16.30 su Canale 5. Insieme alla conduttrice, ci saranno anche Piccolo g e Gianmarco eliminati dal Serale di Amici, l'ex calciatore del Milan, Massimo Ambrosini con la moglie Paola Angelini. Marina Occhiena ricorderà Franco Califano a dieci anni dalla sua scomparsa. E infine, Virna Toppi e Nicola del Freo i primi due ballerini della Scala di Milano che fanno coppia anche nella vita privata. Ma chi è Susanna Messaggio?

Susanna Messaggio chi è: la vita tra università e televisione

Susanna Messaggio è nata a Milano il 30 gennaio 1963 (ha 60 anni) è una showgirl, educatrice e attrice italiana. È nota al grande pubblico soprattutto per la sua lunga carriera di personaggio televisivo, iniziata nel 1979 ne La bustarella, su Antennatre e proseguita nel 1982 come telefonista (denominata "Goccia di Luna") nella trasmissione Portobello di Enzo Tortora. Da allora è stata valletta in varie trasmissioni di Mediaset, affiancando soprattutto Mike Bongiorno in programmi quali Telemike, Superflash e Bis. Laureatasi in lingue nel 1987 (tesi in letteratura tedesca, su Heinrich Böll), parallelamente agli impegni in tv si è occupata in particolare di psicologia infantile e psicopedagogia, conseguendo nel 1996 una seconda laurea in pedagogia. Proprio in qualità di psicopedagogista ha a lungo collaborato con l'Università Statale di Milano, dove aveva in precedenza conseguito entrambe le lauree. Nel 2000 ha aperto una propria società di comunicazione. Ha scritto su numerose testate nazionali, tra cui Il Giorno, Corriere della Sera e Salve, occupandosi soprattutto di temi legati alla salute, al benessere e alle problematiche dell'infanzia e ha diretto, nel ritorno alle pubblicazioni, Tiramolla, periodico a fumetti. Nel 1996 inoltre si lurea in pedagogia.

Cosa fa oggi la conduttrice?

Oggi Susanna Messaggio non compare molto spesso in televisione, in quanto si dedica alla sua vocazione da educatrice e a tutti i progetti che ha da poco intrapreso con l’Università di Milano. A fine Anni 90 dopo aver collaborato a diversi progetti con le principali agenzie del settore farmaceutico, alimentare e del benessere, ha fondato una società di comunicazione (Tre Cerchi Srl) specializzata nel settore Salute Benessere Farmaceutica trasformatasi poi in SM Strategie di comunicazione, società di net-working, strategie di comunicazione e ufficio stampa. («Con un cognome come il mio, Messaggio, cos’altro potevo fare?»).

Vita privata: i 3 matrimoni e i tre figli (la prima morta)

Susanna Messaggio si è sposata tre volte. La prima quando era molto giovane: «Allora non si poteva andare con un ragazzo liberamente, avevi bisogno di farti sposare, era tutto molto diverso – ha raccontato lo scorso anno a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone -. Dopo la maturità è venuto a prendermi, mi ha portata al confine austriaco dove abitava lui e ci siamo sposati». Negli anni Novanta, con il secondo marito ha vissuto un grande trauma (i suoi studi in psicologia prendono il via proprio da qui): la perdita della prima figlia, Alice morta subito dopo il parto per una malattia cardiocircolatorio. Qualche anno più tardi Messaggio è diventata nuovamente mamma: nel 1992 è nata Martina. Il terzo matrimonio arriva nel 2005. Susanna sposa Giorgio Olivieri, da cui ha avuto il terzo figlio Jacopo.

Alice morta subito dopo il parto

Il momento più difficile della vita di Susanna Messaggio è sicuramente la perdita della sua primogenita: Alice. la conduttrice ha tenuto riservata questa informazione per moltissimo tempo e solo qualche tempo fa ha confidato tutto ospite da Caterina Balivo a "Vieni da me". Susanna aveva raccontato così l’esperienza di quanto era successo: «La mia prima figlia Alice è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio». La piccola era nata nel 1992. «Io all’epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato a studiare psicologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma». Poi sempre nello stesso anno nasce martina, la sua seconda figlia. La showgirl ha infatti detto: «Poi è arrivata mia figlia Martina. Dal mio terzo matrimonio, è nato mio figlio Jacopo. I miei figli sono tutto e per me sono tre».