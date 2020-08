Suri Cruise, la figlia di Tom e Katie Holmes è cresciuta (ed è già un'icona di stile da 18mila follower)

Una quattordicenne da tenere d'occhio. Suri Cruise, figlia di Tom e di Katie Holmes, è cresciuta, è bellissima e, a giudicare dal moltiplicarsi delle apparizioni e degli account fan, di stile ne capisce già parecchio. La ragazza è stata intercettata più volte durante gli ultimi mesi mentre, rigorosamente munita di mascherina, porta a spasso il cane per le strade di New York o si concede un pranzo con le amiche (paga lei, con la carta di credito, pare).

E lo stile di Suri, che già da piccola veniva indicata come la figlia di star meglio vestita, oscilla tra il casual e quello di mamma Katie: jeans scampanati e top con con volants, ma anche fluidi maxidress firmati. La ragazza sembra avere una predilezione per la firma Ulla Johnson, i cui prezzi oscillano tra i 200 e i 500 dollari circa. Non una fan del fast fashion, da quanto abbiamo capito. Poi però, come ogni star che si rispetti, va dal fruttivendolo praticamente in pigiama con tanto di applausi dai circa 18mila follower del suo fan account.

