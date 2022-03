La supremazia di Venezia nell'Egeo, un libro con Il Gazzettino

Prendete una carta geografica del Mediterraneo e guardate l'Egeo: vedete che a sud è chiuso da una specie di tappo costituito dall'isola di Creta (che i veneziani chiamavano Candia). A nord si stendono gli arcipelaghi delle Cicladi e delle Sporadi, a sud il mare aperto fino all'Egitto. Ora pensate alla navigazione costiera che nel Mediterraneo si praticava fino a età moderna inoltrata e guardate quale poteva essere la rotta delle navi veneziane: uscite dall'Adriatico costeggiavano le isole ionie, il Peloponneso, quindi volgevano la prua verso Cerigo e Cerigotto, da lì a Creta e poi Scarpanto e Rodi. Quest'ultima isola è poco distante dalla costa anatolica, ed era anche sulla rotta per Cipro.



LA CONQUISTA DI CANDIA

Ecco quindi che, anche visivamente, si ha un'idea ben precisa di quale fosse l'importanza strategica di Creta per i veneziani e, rovesciata la prospettiva, pure per i turchi ottomani. Questo spiega perché la Serenissima ci tenesse tanto a possedere la quinta isola mediterranea per grandezza e il sultano a prendergliela. I veneziani acquisiscono Candia nel 1212, otto anni dopo la quarta crociata, la conquista di Costantinopoli, e un batti e ribatti con i genovesi che pure loro avevano messo gli occhi sull'isola. I turchi cominciano le operazioni militari per conquistarla nel 1645 e da qui parte il secondo dei libri di Federico Moro dedicati a Le grandi battaglie della Serenissima, editi dalla goriziana Leg e allegati al Gazzettino. Questo volume si intitola Il potere marittimo di Venezia. Guerra nell'Egeo 16545-1651, ed è in vendita da sabato 12 marzo, al prezzo di 7,90 euro più il quotidiano.

«Il secondo volume», spiega Federico Moro, «affronta la parte navale della fase iniziale della guerra di Candia. Un conflitto dai grandi insegnamenti geopolitici e geostrategici per noi oggi, quindi da studiare con attenzione e meritevole di una maggiore considerazione. Ne accresce il significato agli occhi dell'osservatore odierno, in particolare, lo straordinario coraggio che Venezia e i suoi patrizi dimostrano nell'occasione. La città-repubblica combatte con grande determinazione, conscia di difendere interessi vitali, che vanno ben oltre la sfera esclusivamente economica o politica. Il gioco c'è la sua stessa identità, quale stato e potenza marittima. Questo volume affronta in particolare un aspetto che ha sempre sconcertato gli storici: vale a dire la schiacciante supremazia navale veneziana che sfocia spesso in dominio del mare».



FINE DELL'EGEMONIA

Purtroppo l'egemonia navale non basterà per vincere la guerra, ma questo lo vedremo con i prossimi volumi. «Nel 1645 inizia la guerra di Candia», esordisce il libro di Federico Moro, «L'attacco dell'impero ottomano ha come obiettivo l'isola di Creta il cui possesso, unito a quello di Cerigo nel mar Ionio e di Tinos nelle Cicladi, permette alla Serenissima di controllare buona parte delle rotte navali a lunga distanza che collegano il Ponente con il Levante mediterranei. Creta è indispensabile all'impero per acquisire pieno controllo dello spazio marittimo orientale, ma lo è anche per Venezia che, grazie al regno di Candia, mantiene profondità strategica.