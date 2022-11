Ibrahimovic a Striscia la notizia: Zlatan dietro il bancone per una puntata speciale

Dal palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo al bancone di Striscia la notizia, lunedì prossimo su Canale 5, ore 20.35. Un appuntamento imperdbile per i tifosi del Milan che potranno vedere Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di conduttore d’eccezione del tg satirico campione d’ascolti.

L'attaccante rossonero sarà per una sera al “centro dell’attacco” della squadra di Antonio Ricci, con ai lati Sergio Friscia e Roberto Lipari. Un tridente che promette grandi cose in attesa di vederlo a fine gennaio poi nuovamente in campo, a San Siro, con i suoi compagni di squadra per continuare nel sogno scudetto.

Intanto Ibra si prepara ad un’altra apparizione televisiva che confermano l’amore di Zlatan per il piccolo schermo. Tanti gli spot che lo vedono ancora protagonista, tanta la voglia, come da lui stesso confermato, di costruirsi un dopo.

E alla sua età, con tutti gli infortuni che ha dovuto subire, il dopo pallone è ormai alle porte. Il mondo della televisione, non solo quello sportivo, è pronto ad accoglierlo a quanto pare a braccia aperte...