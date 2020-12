Striscia la Notizia, Ezio Greggio e Enzo Iachetti fanno il pieno di ascolti: è la trasmissione più vista d'Italia

Striscia la Notizia fa il pieno di ascolti. Ieri sera, 7 dicembre, il Tg satirico di Antonio Ricci è stata la trasmissione più vista in Italia dell’intera giornata con punte di oltre 5.700.000 spettatori e punte del 23% di share commerciale. Alla guida delle notizie "tutte da ridere" la coppia di anchormen più longeva, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornati da lunedì scorso al timone della conduzione per la 27esima edizione consecutiva.

<h2>Squadra affiatata</h2>

«Un grande rientro per me ed il mio socio Enzino Iacchetti ed una fantastica vittoria di tutta l'affiatata squadra dello show - ha commentato Ezio Greggio - autori, produzione, inviati, tecnici, fiancheggiatori, veline, velone. Grazie per averci visto così in tanti dopo 33 anni. È a voi che voglio dedicare questo risultato, voi e noi insieme. Ci facciamo compagnia in questo periodo così difficile, per molte persone drammatico. Un grande abbraccio, ci vediamo stasera con Striscina, la versione breve che precederà Barcellona-Juve», aggiunge Greggio.

«Tornare in onda dopo quasi un anno e vincere non solo la fascia ma l’intera giornata televisiva è roba miracolosa - continua il comico che ironizza - Sant'Ezio e Sant'Enzino hanno fatto un altro miracolo con la squadra di frati trapezisti e suore di clausura da video, della squadra di Striscia».

Con 2.453 puntate condotte insieme, la coppia Greggio-Iacchetti è la più longeva del Tg satirico di Antonio Ricci. Ezio Greggio, 4.101 puntate condotte a oggi, è a Striscia la notizia fin dalla prima puntata, andata in onda il 7 novembre 1988. Enzo Iacchetti debutta più tardi nel varietà di Antonio Ricci, il 26 settembre 1994, e a oggi ha condotto 2.639 puntate. La coppia resterà dietro al bancone del Tg satirico dell'access prime time di Canale 5 fino al 6 marzo 2021.

