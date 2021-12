Striscia la Notizia, Diletta Leotta e Alessandro Siani conduttori d'eccezione

Diletta Leotta e Alessandro Siani venerdì 10 dicembre saranno dietro il bancone di Striscia La Notizia nelle vesti di conduttori. Un esordio per la Leotta e un grande ritorno per il comico napoletano. Domani, venerdì 10 dicembre, dietro il bancone di Striscia la notizia arriva la coppia d'eccezione formata da Diletta Leotta e Alessandro Siani, in attesa del ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

APPROFONDIMENTI I TITOLI Televisione, le proposte per le Feste tra Rai, Mediaset, Netflix e... SPETTACOLI De Sica si trasforma in Babbo Natale e sua nipote è Diletta... SPETTACOLI Chi ha incastrato Babbo Natale? Siani trasforma De Sica e fa... CALCIO Diletta Leotta: «Ci siamo stancate tutte: solidarietà... NAPOLI Diletta Leotta, Koulibaly le prepara un caffé: «Molto...

Striscia La Notizia, coppia Leotta-Siani

La novità è stata annunciata con video in cui si vede la conduttrice chiamare Siani dicendo di voler consegnare un regalo agli amici siciliani Lipari e Friscia, attuali conduttori. «Ho pensato di andare di persona - dice lei -, conosci qualcuno per farmi entrare a 'Striscia'?». E lui risponde con un «ti faccio sapere...» che anticipa la grande novità.

Chi ha incastrato Babbo Natale? Siani trasforma Christian De Sica e fa debuttare Diletta Leotta

Siani e Leotta sono tra i protagonisti, insieme a Christian De Sica e Angela Finocchiaro, del nuovo film natalizio "Chi ha incastrato Babbo Natale?", in uscita nelle sale il 16 dicembre. De Sica torna a lavorare con Siani dopo la commedia “Il Principe abusivo”; in questo film interpreta Babbo Natale, uno di quei ruoli che un attore vorrebbe fare almeno una volta nella vita: «Dopo tanti film di Natale era giusto che Alessandro mi facesse fare questo personaggio» ha raccontato l'attore. «Devo dire che è stato un po’ faticoso: anche se sono ingrassato alla mia età, ho dovuto comunque indossare una pancia enorme, avere una grossa barba e dei vestiti molto pesanti. Ma tornare a lavorare con Alessandro è stata una grande festa».

De Sica si trasforma in Babbo Natale e sua nipote è Diletta Leotta