Sting accusato di aver violentato una quindicenne. «Accadde nel '79 a un concerto in Arizona»

Sting e la pedofilia . Piovono accuse sul cantante britannico che tra l'altro nega ogni coinvolgimento in un caso che risale addirittura a fine anni 70. All'epoca l'artista aveva 27 anni. Sting è stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne. Lo rivela Yahoo Entertainment citando un'azione legale presentata in un tribunale dell'Arizona. I fatti sarebbero accaduti nel 1979. Il cantante inglese, il cui vero nome è Gordon Summer, avrebbe avuto dei rapporti sessuali con una quindicenne, Jane Doe, dopo un concerto per la polizia a Scottsdale il 14 maggio del 1979. Attraverso il suo avvocato Sting ha negato l'accaduto sostenendo di non conoscere la Doe. Ha inoltre affermato di aver sentito per la prima volta delle accuse da un comunicato stampa dello studio legale che rappresenta la donna.

Ultimo aggiornamento: 16:44

