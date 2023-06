Nasce come ballerino, si evolve come conduttore tv (degli show Stasera tutto è possibile e Bar Stella che tornerà il 19 settembre su Rai2), quindi sbarca in teatro con il musical Meglio stasera ancora in tournée. E ora si regala una nuova trasformazione: diventa doppiatore. Stefano De Martino, 33 anni da Torre Annunziata, una moglie ultra-esposta come Belèn da cui 10 anni fa ha avuto Santiago, irrequietezza innata, presta la voce al coloratissimo cartoon Disney-Pixar Elemental, una sorta di Romeo e Giulietta nel mondo degli elementi, in sala il 21 giugno.

Doppia (egregiamente) il protagonista: Wade, un romanticissimo ragazzo fatto di acqua che s’innamora di Ember, una lei fatta di fuoco in una città avveniristica in cui i vari elementi convivono ma in comunità rigidamente separate. Amore, pregiudizi, rapporto con i genitori, integrazione sono i temi del film diretto da Peter Sohn. Fede nuziale al dito, una leggera abbronzatura («vivo a Milano, ma le riunioni di lavoro le faccio a Napoli»), occhi vivacissimi e battuta pronta, davanti a una mozzarella Stefano racconta la sua ultima sfida.



Cosa l’ha spinta a cimentarsi con il doppiaggio?

«A parte il fatto che sono cresciuto con i cartoon Disney, mi è piaciuta la componente romantica del film che normalizza un tema forse saturo, quello della nuova mascolinità che non ha paura di mostrarsi sensibile. Il mio Wade è innamorato, emotivo, ingenuo. E piange».

Capita anche a lei di commuoversi?

«Sì, spesso, per i film particolarmente toccanti».

Quando ha pianto per l’ultima volta?

«L’altro giorno, guardando Otto montagne».

Le piacerebbe fare l’attore?

«Finora ho detto di no a tutte le proposte. Aspetto di essere pronto. Di recente un regista importantissimo ha voluto incontrarmi, vedremo».

È stato difficile imporsi come professionista dello spettacolo uscendo dal recinto del gossip, ossessivamente interessato alla sua vita privata con o senza Belèn?

«Ci è voluto un po’. Ma quando la credibilità nel lavoro è arrivata, la mia soddisfazione è stata doppia».

Ha fatto pace con i paparazzi?

«Non esistono quasi più... chiunque può beccarti con il cellulare. Ma ad essere al centro dell’attenzione mi sono abituato, come un chirurgo si abitua al sangue».

È mai stato vittima di pregiudizi?

«Ogni volta che ho cambiato mestiere. In Italia si ragiona a compartimenti stagni, si mettono le etichette. Ma io ho fatto leva sulle basse aspettative degli altri, è stato un ottimo terreno di gioco».

Cosa la spinge a inseguire sempre nuove sfide?

«L’impazienza. Di fronte a progetti che richiedono una lunga gestazione rischio di annoiarmi».

Che qualità si riconosce?

«Non ho paura. Nemmeno di cambiare idea. È questo che mi ha portato a tentare nuove strade, senza snobismi».

Che tipo di padre è?

«Coinvolgo Santiago nel mio lavoro, mostrandogliene gli aspetti più creativi: lo porto alle riunioni con musicisti, autori tv, registi... Non ha ancora manifestato la voglia di fare il mio mestiere, ma se succedesse sarei contento».

Avere 5 milioni di follower su Instagram la obbliga a fare i conti con gli hater?

«Cerco di non pensarci. Per diminuire l’ansia da prestazione social mi racconto che tutti i miei follower non seguono solo me ma chissà quante altre persone».

L’ansia da prestazione ce l’ha anche nel lavoro?

«All’inizio di una nuova esperienza sì, in fondo sono un costante esordiente. Poi però la supero».

Che ragazzino era?

«Iperattivo. Tv, ballo, scuola calcio, pallavolo... ho sempre fatto tante cose per esprimere la mia personalità».

Da conduttore di show comici, avverte il bavaglio del pensiero politicamente corretto?

«Una sorta di censura esiste e penalizza la comicità. Ma le battute umoristiche vanno contestualizzate senza ipocrisie. In fondo a cena fuori si ride delle cose sbagliate».

Di cosa va più orgoglioso?

«Del successo in teatro. Alla fine di ogni replica sono sazio, sento di aver dato tutto».