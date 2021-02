Stefano De Martino, morta nonna Elisa dopo una caduta: aveva 85 anni

È morta la nonna di Stefano De Martino: nonna Elisa aveva 85 anni ed era ormai diventata quasi una presenza fissa nei post del conduttore e ballerino. Secondo alcuni giornali la sua morte di nonna Elisa sarebbe avvenuta a seguito di una caduta in casa: sarebbero stati inutili i tentativi di soccorrerla. Il funerale si terrà nella giornata di sabato 6 febbraio alla chiesa Spirito Santo di Torre Annunziata (Napoli): fatto che alcuni hanno interpretato come precedente ad oggi. Per il momento Stefano De Martino non ha ancora commentato l'accaduto, anche se è probabile che lo farà nelle prossime ore, considerando il legame speciale che lo legava alla nonna, come ha confessato un anno fa da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che lo ha ospitato nel suo programma «Che Tempo Che Fa»

Ultimo aggiornamento: 19:29

