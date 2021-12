Enrico Brignano e Stefano De Martino, l'irruzione a sorpresa su Rai2

Irruzione di Stefano De Martino nel programma di Enrico Brignano “Un’ora sola vi vorrei”, in onda ogni martedì alle 21.20. Ieri sera il conduttore napoletano è intervenuto “a sorpresa” ad inizio puntata offrendosi di sostituire il comico romano nella conduzione della quarta stagione del suo programma. Gag esilarante che preannunciava la staffetta di comicità che li vede protagonisti da ieri in prima serata su Rai2, per le prossime settimane: Brignano con “Un’ora sola vi vorrei” (5 settimane più uno speciale San Valentino), in onda alle 21.20, e De Martino, alle 22.50, con “Bar Stella” (4 puntate più il “meglio di”). www.raiplay.it