Stefania Sandrelli, la storia (scandalo) con Gino Paoli, la violenza subita da un calciatore e la malattia della figlia: chi è l'attrice ospite da Gabbani

Stefania Sandrelli ospite a Ci vuole un fiore lo show di Francesco Gabbani. Il varietà che tratta con freschezza e semplicità temi molto seri come l’ambiente e l’ecosostenibilità torna stasera in tv, 21 aprile, alle 21.30 su Rai1. Tra gli ospiti, oltre all'attrice ci saranno anche: (oltre alle presenze fisse di Nino Frassica e Mario Tozzi), le attrici Laura Chiatti e Chiara Francini. Spazio inoltre allo chef Lorenzo Biagiarelli, a Rosa Chemical e Roberto Vecchioni. Ma chi è Stefania Sandrelli?

Stefania Sandrelli chi è: l'esordio a 15 anni

Stefania Sandrelli è nata a Viareggio il 5 giugno 1946 (ha 77 anni) è un'attrice italiana. Stefania Sandrelli nasce in una famiglia di ceto medio di Viareggio: è figlia di Florida e di Otello Sandrelli (perito agrario, morto quando lei aveva appena 8 anni). Aveva anche un fratello, Sergio (morto nel 2013), di sette anni più anziano, il quale intraprenderà con buoni risultati la carriera di musicista. L'attrice ha vinto tre David di Donatello, ricevendo nel 2018 quello alla carriera e sei Nastri d'argento. Nel 2005 le è stato conferito il Leone d'oro alla carriera nel corso della 62ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Stefania Sandrelli entra nel mondo del cinema a 15 anni nel film di Mario Sequi Gioventù di notte (1961), ma si afferma accanto a Ugo Tognazzi nel film Il federale (1961) diretto da Luciano Salce e ottiene un buon successo. Sarà Pietro Germi a donarle la definitiva notorietà con due capolavori della commedia all'italiana quali Divorzio all'italiana (1961) con Marcello Mastroianni e Sedotta e abbandonata (1964). Grazie a questi film diventa una star prima di aver compiuto i diciotto anni. da quel momento non si è mai fermata.

L'amore (scandalo) con Gino Paoli: lui era sposato lei minorenne

Non tutti lo sanno ma Stefania Sandrelli quando aveva 16 anni ha avuto una relazione con Gino Paoli, quando il cantautore era ancora sposato. Da quell’unione è nata la figlia Amanda Sandrelli. Nel 1972 il matrimonio con Nicky Pende, chirurgo che gli ha dato l’ultimo dei suoi figli: il suo nome è Vito Pende. Il rapporto con il marito è naufragato dopo 4 anni, quando sul set di Novecento la Sandrelli ha intrapreso una relazione con Gerard Depardieu.

Il compagno Giovanni Soldati: chi è

Dal 1983 è al suo fianco il compagno Giovanni Soldati, regista e sceneggiatore più giovane di lei di 7 anni. Come ha rivelato nella sua intervista a Grazia, Stefania Sandrelli non ha più optato per il matrimonio, malgrado ritenga di aver trovato l’uomo della sua vita: «Non ci siamo sposati un po’ per mancanza di tempo, un po’ per scaramanzia». I due iniziano a conoscersi come amici ma diventano presto complici di una grande intesa. Pare proprio che a cambiare le cose sia stato… un tango! «È una vita, è l’amore più grande che ho avuto – confessa Stefania Sandrelli a Domenica In – Il segreto è che passi il tempo in modo leggero, armonico. Se fosse stato un gelosone, forse non sarebbe durata così tanto, invece lui sapeva e sa ancora come prendermi. Abbiamo avuto anche un anno in cui non stavamo bene assieme, per cui ci eravamo separati. Lui è poi stato male e io mi sono sentita in dovere di riprendermelo e pensare a lui. Sono stata un anno vivendo la sua vita».

La violenza subita dall'ex calciatore della Lazio

L’attrice, lo scorso anno, ha rivelato al Messaggero di aver subito un’aggressione da parte di un calciatore della Lazio. «Quando avevo 17 anni, un calciatore della Lazio fidanzato con una mia amica provò ad avere un rapporto sessuale con me. Io mi rifiutai e lui mi gonfiò di botte. In quella cabina mi ha picchiato a sangue, mi ha rotto la faccia, le ossa, mi ha gonfiato gli occhi. Ero più morta che viva». Stefania Sandrelli ha raccontato di aver denunciato questo calciatore, senza però ottenere giustizia. «La cosa venne insabbiata». L’attrice non ha voluto rivelare l’identità di questo giocatore che l’ha picchiata perché si è rifiutata di avere un rapporto sessuale con lei. ma da quanto ha detto dopo pare che il soggetto in questione sia morto.

La malattia della figlia Amanda

Stefania Sandrelli ha vissuto il dramma della malattia di sua figlia. Ad Amanda Sandrelli, infatti, era stato diagnosticato un cancro al seno. La donna, in un primo momento, ha mantenuto segreta la cosa anche a sua madre. "A mia madre invece all’inizio non l’ho raccontato… A lei e a mio padre ho preferito dirlo quando ho avuto chiaro quello che mi attendeva. A quel punto, mi è stata vicina come nessun’altro”, aveva confessato la donna.