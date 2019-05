"Station 19", torna su Fox lo spin-off di Grey's Anatomy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 6 maggio, il lunedì alle 22 su FoxLife (Sky, 114) torna l’attesissimo spin-off di Grey’s Anatomy. Arrivano infatti i nuovi episodi della seconda stagione di Station 19 con protagonisti i vigili del fuoco della Stazione 19 di Seattle. La midseason finale dell’action drama di Shondaland ha lasciato in sospeso tantissime storyline riguardanti i protagonisti dell'action drama tra le quali spicca anche quella della neonata storia d’amore tra la più giovane vigilessa della squadra, Vic Hughes, e il Comandante Lucas Ripley, oltre che l’interessante arco narrativo incentrato su Ryan e suo padre, interpretato dalla guest star Dermot Mulroney.La serie riparte con i vigili del fuoco dello show che saranno alle prese con la tempesta che ha mandato in tilt Seattle e che è stata anche al centro della midseason finale e dellamidseason premiere di Grey’s Anatomy 15.In particolare, durante il primo episodio, la squadra si riunisce per una festa di "Friendsgiving" nell'accogliente casa sulle palafitte dove Dean convive con Ben e Jack. Party che però verrà interrotto dalla prima catastrofe naturale che i protagonisti dello show sono chiamati ad affrontare.Nella puntata inoltre saranno anche ripresi i principali archi narrativi della seconda stagione della serie, tra cui quello che vede come protagonisti Ryan e suo padre, in cui vedremo il poliziotto dover prendere un importante decisione mentre Vic e Lucas saranno sempre più uniti e Andy e Sullivan inaspettatamente complici. In più Jack nelle prossime puntate di Station si vedrà costretto a fare i conti con la sua sindrome da stress post traumatico, finora solo accennata e dovuta ai terribili momenti vissuti durante il tragico incendio al grattacielo di Seattle, con l'aiuto del sempre disponibile Pruitt.Nel cast ritroveremo Grey Damon (90210), Danielle Savre (X-Files, CSI - Scena del crimine) e Okieriete Onaodowan (Tentazioni (ir)resistibili).