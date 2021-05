Denise Pipitone, stasera in tv su Rete4 a Quarto Grado - Le storie: poi il caso di Fazio, imprenditore arrestato per violenza

Stasera in tv su Rete4 andrà in onda “Quarto Grado-Le storie”, condotto da Gianluigi Nuzzi e da Alessandra Viero. Si parlerà del caso di Denise Pipitone, recentemente tornato sulla scena dopo il caso di una ragazza in Russia che le somigliava e del caso Antonio di Fazio, l'imprenditore milanese arrestato con l'accusa di aver violentato una donna.

La storia di Antonio Di Fazio

Nella seconda puntata di questa sera sarà dedicato largo spazio alla storia di Antonio Di Fazio, l’imprenditore milanese arrestato lo scorso venerdì ed accusato di aver narcotizzato e successivamente violentato una giovane donna. Il 50enne è accusato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Gli investigatori hanno raccolto prove nel corso delle indagini che fanno pensare anche ad altre violenze sessuali perpretrate dall'imprenditore farmaceutico milanese ai danni di altre donne. E infatti altre tre donne lo hanno denunciato in Procura dopo il suo arresto e una ha anche sostenuto di essere stata sequestrata e detenuta in casa sua per più settimane.

