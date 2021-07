Stasera in tv lunedì 12 luglio su Iris, «Espiazione»: curiosità e trama del film con Keira Knightley

Stasera in tv andrà in onda su Iris alle 21:15 il film «Espiazione» del 2007. Secondo lungometraggio diretto dal regista gallese Joe Wright. Con la partecipazione di Keira Knightley, Benedict Cumberbatch e Juno Temple, la pellicola è tratta dall'omonimo best seller di Ian McEwan. Il film ha ricevuto sette nomination agli Oscar 2008, vincendo il premio per la Miglior Colonna Sonora grazie al compositore italiano Dario Marianelli.

La trama

Briony Tallis ha solo tredici anni ma è molto matura per la sua età e ha una fervida immaginazione. Proprio questa sua caratteristica la porterà a commettere un atto che cambierà per sempre la sua vita, ma soprattutto quella di sua sorella Cecilia e del suo giovane innamorato, Robbie. Briony infatti accusa ingiustamente il giovane di violenza sessuale, e lo costringe ad arruolarsi nell’esercito per evitare la prigione. Da questo avvenimento si innescano una serie di tragiche conseguenze.

Curiosità

I costumi per il film sono stati disegnati da Jaqueline Durran, il cui lavoro è stato nominato in occasione di vari premi cinematografici, fra cui l'oscar ai migliori costumi, il Bafta ai migliori costumi, il Costume Designers Guild ed i Satellite Awards. In particolari modo ha ricevuto il plauso della critica specializzata il vestito verde indossato da Keira Knightley, giudicato da più fonti come uno dei migliori costumi della storia del cinema.