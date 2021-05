Stasera in tv il Commissario Montalbano in “Luna di carta”, l'indagine e il quasi tradimento: la trama

Stasera in onda su Rai1 alle 21:20 Il Commissario Montalbano-la Luna di Carta, tratto dal romanzo di Andrea Camilleri. La storia ruota intorno alle vicende di Angelo Pardo, vittima di un delitto spietato e trovato morto nel soggiorno di una casa alla periferia di Vigàta. Sembra possa trattarsi di una pista passionale ma l'indagine di Montalbano andrà oltre grazie al suo metodo: scava nel passato della vittima, compie sopralluoghi e parla con chi conosceva Pardo.

APPROFONDIMENTI LA RASSEGNA Le migrazioni tra Italia e Tunisia diventano cinema: dal 15 maggio la... SPETTACOLI Alfredino, una storia italiana: Anna Foglietta è Franca Rampi SICILIA Montalbano, la “sua” spiaggia rischia di scomparire: ira... ASCOLTI TV Montalbano batte Real Madrid-Chelsea: il commissario conquista il... LA SERIE Stasera in tv, Il Commissario Montalbano su Rai 1: le... TELEVISIONE Stasera in tv, Il Commissario Montalbano su Raiuno: nuova indagine... ROMA Luca Zingaretti dimesso dall'ospedale dopo il Covid:... RAI FICTION Rivoluzione nelle serie Tv, Maria Pia Ammirati: «Donne anche... ROMA Domenica In, Greta Scarano e il bacio con Montalbano: «Antonia...

I soliti ignoti, Alessio Vassallo da Amadeus: il parente misterioso entra in studio e spiazza tutti. «E' il capitano!»

Il ruolo delle donne

In questa storia Montalbano è affiancato da due forti figure di donna, diverse ed entrambe possibili assassine. Il commissario sarà chiamato a capire la psicologia femminile e dopo essersi convinto che tutte e due lo hanno preso in giro, la verità emerge. Montalbano arriverà fino a quasi tradire la fidanzata Livia, in questo episodio dove il fascino delle due donne forti e ingannatrici gioca un ruolo fondamentale.

Stasera in tv, Il Commissario Montalbano su Rai 1: anticipazioni sulla puntata