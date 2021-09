Stasera in tv oggi 12 settembre su Canale 5 "Scherzi a Parte" con Enrico Papi. Le vittime della prima puntata

Stasera in tv 12 settembre su Canale 5 va in onda la prima puntata di Scherzi a Parte. L'esilarante show torna dopo 3 anni di stop con la conduzione di Enrico Papi.

Stasera in tv "Scherzi a Parte". Sei puntate totali



Le puntate in tutto «sono sei. Nel corso dei vari appuntamenti, potrò contare su diversi ospiti, complici del programma nella realizzazione di alcune candid», ha spiegato il conduttore. L’idea del format è rimasta pressoché identica alla prima edizione: le vittime saranno sempre personaggi famosi. In uno studio nuovo dallo stile minimal, Papi gioca e interagisce con le vittime degli scherzi. Tra i bersagli l’attrice Manuela Arcuri, lo chef e critico gastronomico Gianfranco Vissani, la showgirl Antonella Elia, l’attore Andrea Roncato, tutti poi in studio nella prima puntata.

APPROFONDIMENTI IL PROGRAMMA Enrico Papi e "Scherzi a parte" dal 12 su Canale 5:... L'INTERVISTA Max Giusti sbarca su Tv8: «Rai2 mi aveva messo in tinello, la... IL RICONOSCIMENTO Raffaella Carrà, a Venezia un premio anche per lei. Sergio...

«In ciascuna puntata ci sarà una presenza femminile diversa, che invece di essere vittima, è nostra complice e insieme protagonista di una candid camera. Di chi si tratta? Miss Italia Carolina Stramare e Miss Mondo Argentina Estefania Bernal, l’influencer Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci», ha svelato Papi.