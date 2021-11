Squid Game 2, l'ideatore Hwang Dong-hyuk conferma: «Ci sarà la seconda stagione»

Adesso è ufficiale. Squid Game avrà una seconda stagione. Lo ha confermato ieri all'Associated Press l'ideatore della serie Netflix Hwang Dong-hyuk: «La storia continuerà. D'altro canto tutto questo successo non ci ha dato altra scelta», ha spiegato il regista coreano.

La data di uscita

Il regista e creatore della serie tv ha assicurato di essere già a lavoro sulla seconda stagione, ma al momento non sarebbe stata ancora stimata una data d'uscita.

«C'è stata così tanta pressionee incessanti richieste ma anche tanto amore nei confronti di questo progetto, per una seconda stagione, che mi è sembrato come se non avessi altra scelta» ha raccontato Hwang. «Sono in una fase di progettazione e pianificazione», ha proseguito, non confermando se, come per la prima, sarà lui stesso il regista.

Il cambiamento dallo scorso settembre

Solo due mesi fa Hwang aveva detto di essere «piuttosto stanco» alla prospettiva di fare un'altra stagione: «Non ho ancora iniziato a sviluppare alcun progetto per Squid Game 2». «Solo al pensiero mi sento esausto. Ma se dovessi farlo cercherei sicuramente i migliori cosceneggiatori e registi oggi in circolazione», queste le sue parole in un'intervista rilasciata a settembre al settimanale Variety.

Le anticipazioni

Stando a quanto riportato da Associated Press, il regista non avrebbe parlato di una possibile data di uscita. A rassicurare però tutti i fan della serie la centralità di Gi-hun, protagonista della serie, anche nella seconda stagione: «Di sicuro però Gi-hun tornerà e farà qualcosa per il mondo», ha assicurato il regista coreano.

Squid Game, stagione uno

Dalla sua uscita a settembre, Squid Game in poche settimane ha scalzato il record di visualizzazioni di Bridgerton, diventando la produzione Netflix più seguita di sempre.

Al centro della storia della prima stagione le dinamiche e le vite dei participanti al "gioco del calamaro". Si tratta di un misterioso evento organizzato in un luogo sconosciuto della Corea del sud dove 456 persone si affrontano in sfide, di solito giochi per bambini, per conquistare un cospicuo montepremi.

