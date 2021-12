Spider-Man: No Way Home, ieri l'uscita al cinema: «Pazzesco, esultanze come con l'Italia campione»

«Magistrale. Pazzesco. Da applausi». Il debutto nei cinema italiani di "Spider-Man: No Way Home" è stato un successo. L'ultimo lavoro targato Marvel si appresta a sbancare i botteghini e dominare il Natale 2021. Tantissimi gli italiani che ieri sera hanno riempito le sale. Il giudizio è stato quasi unanime e oggi la discussione domina anche sui social. «Ero in sala con tutta la famiglia. Scene che neanche al rigore parato da Donnarumma contro l'Inghilterra» si legge su Twitter. Applausi al protagonista Tom Holland, alla sua quarta pellicola nei panni del supereroe newyorkese: «Stavolta si è superato» uno dei tanti commenti.

Spider-Man, (l’ologramma di) Tom Holland presenta "No Way Home" a Cinecittà

Spider-Man: No Way Home al cinema: «Film magistrale. Lo rivedrei altre cento volte»

Attentissimi a evitare spoiler, chi ha visto il film nel giorno d'uscita fa fatica a trattenere l'entusiasmo sui social: «Scene incredibili. Lo rivedrei altre cento volte. Un film magistrale». il successo di Spider-Man, film che abbraccia i gusti di almeno due generazioni, è inevitabile. E i fan di tutto il mondo non sono rimasti delusi: «Temevo potesse essere un'accozzaglia di roba, invece hanno trovato la quadra perfetta» uno dei commenti. E ancora: «Ha meritato tutto l'hype che aveva generato. La gente è impazzita durante la proiezione. Io mi sono dovuto alzare in piedi almeno due volte». Il duo Holland-Zendaya, coppia nel film e nella vita, promossa a pieni voti: «Semplicemente la coppia migliore del 2021».

I film da non perdere al cinema: da Sorrentino a Eastwood, da Diabolik a Matrix ecco tutti i titoli in uscita

Spider-man e la concorrenza: i film da non perdere a Natale

Spider-Man: No Way Home è sicuramente il film più atteso di questo Natale, soprattutto per il pubblico tra i 15 e i 35 anni. Tantissime le sale che hanno già registrato il tutto esaurito per l'intero week-end. Proveranno a fargli concorrenza Diabolik, attesissima pellicola Made in Italy con Luca Marinelli in uscita oggi, e House of Gucci con Lady Gaga, Adam Driver e Al Pacino. Puntano in alto anche Sing 2, ultimo successo della Universal Pictures e West Side Story, che sarà al cinema il 23 dicembre.