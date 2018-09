Sony contro Amazon Music, Deezer e Spotify: «Illegale lo streaming di Battisti»

«In relazione alla recente pubblicazione sulle piattaforme di streaming musicale Spotify, Deezer e Amazon Music dei dischi denominati 'Éxitos en Español (Remastered)' e 'Il meglio di Lucio Battisti (Remastered)' da parte di una non meglio identificata etichetta 'Universal Digital Enterprises', la Sony Music Entertainment Italy Spa precisa che si tratta di una operazione di natura illecita in quanto realizzata con registrazioni fonografiche di sua proprietà la cui titolarità appare, sulla base delle prime informazioni in possesso della società, usurpata dalla citata 'Universal Digital Enterprises'».



Lo afferma, in una nota la stessa Sony Music Entertainment Italy. La società aggiunge di avere «immediatamente segnalato la circostanza alle piattaforme digitali coinvolte nonchè ai titolari dei diritti d'autore sui brani utilizzati. Inoltre, Sony Music ha denunciato quanto sopra anche alla Fpm (Federazione contro la pirateria musicale e multimediale) affinché possa svolgere le opportune indagini in merito ai fatti sopra descritti e, se del caso, offrire ausilio tecnico alla Guardia di Finanza».



Infine, Sony Music «ha conferito ai propri legali l'incarico di procedere giudizialmente nei confronti dei responsabili dell'illecito e di ogni altro eventuale responsabile al fine di inibirne la continuazione ed ottenere il risarcimento del danno subito. Sony Music non può che diffidare gli autori dell'illecito a desistere da ulteriori sfruttamenti non autorizzati del proprio catalogo in considerazione delle gravi responsabilità civili e penali che tali utilizzazioni non autorizzate comportano».

