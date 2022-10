Gf Vip, Sonia e Orietta contro Pamela Prati: «La verità su Mark Caltagirone non la sapremo mai, ma tu ci hai guadagnato tanto su questa storia»

Pamela Prati racconta la verità, la sua, su Mark Caltagirone. Dopo aver detto tutti i dettagli della truffa in cui la showgirl, a detta sua, sarebbe caduta la parola al Gf Vip passa alle opinioniste e gli animi si accendono in studio. Sonia Bruganelli parte soft dicendo che lei non essendo una specialista non se la sente di dire nulla sul caso perché dovrebbero intervenire dei medici a parlare di quanto accaduto alla showgirl. Ma dopo l'intervento di Orietta Berti i toni si alzano.

«La realtà supera di gran lunga la fantasia. Il mio cuore può dirti che sì, che sei stata travolta, ma la mia mente mi dice ancora no. Perché penso che la verità non la sapremo mai. Sei una donna intelligente, dimmi, chi sono queste persone che ti hanno raggirato? Io non ho mai trovato nessuno che mi abbia raggirato». Pamela Prati esplode: «E allora tutte le donne che vengono truffate e si tolgono la vita? L'intelligente sei solo tu? Vi dovete vergognare perché quello che ho detto è la verità e posso provarlo e lo sto provando. Siete tutti premi Nobel voi».

«Dovresti dirci grazie»

E se finora la moglie di Paolo Bonolis si era trattenuta per rispetto a una situazione dubbia, dopo la reazione della Prati contro la Berti non ci ha visto piu'. «Noi ti stiamo dando il beneficio del dubbio, ci dovresti dire grazie invece di fare tutta questa scena. Lei non può avere quest'atteggiamento nei confronti delle persone. Pamela io non sono aggressiva, ma ti sto dicendo che se ti facciamo notare delle piccole incoerenze, non devi reagire così perché tutti abbiamo vissuto cose sulla nostra pelle ma non ci abbiamo guadagnato sopra come te con tutte le interviste che hai fatto».

Le parole di Ciacci

Anche Giovanni Ciacci che ha difeso piu' volte Pamela è intervenuto: «Ci sono delle incongruenze che non mi tornano, ma nella casa io ho avvertito che Pamela è molto ferita da questa storia. Io ancora non credo a delle cose, ma resta una mia opinione. Pamela, però, è stata truffata e ferita». Dopo lo sfogo avuto contro le opinioniste, la Prati rientra in salone con dagli altri vipponi e scoppia a piangere.