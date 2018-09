Costanzo contro Sonia Bruganelli: «Lasci stare i social, perché vuole far parlare di sé?»

di Domenico Zurlo

«deve lasciar stare i social, ha un lavoro soddisfacente e un tenore di vita altissimo, che bisogno ha di raccontare come viaggia? Perché vuole far parlare di sé?». Il giudizio tranchant è di, che intervistato dal settimanale Nuovo Tv non ha usato mezzi termini per parlare della moglie di, spesso finita nel mirino degli haters per il suo modo un po’ provocatorio di gestire la sua immagine sui social network.Più volte infatti Sonia è stata accusata di esibire la sua ricchezza e i suoi lussi, compreso l’aereo privato, sul suo profilo Instagram. E a volte ha anche confessato di divertirsi nel provocare: «Dà fastidio che io abbia sposato un uomo ricco - le sue parole, in un’intervista passata - è una provocazione, la volontà di dire: criticate? Ve la siete cercata».L’ultima polemica, una decina di giorni fa, quando dopo aver preso un volo di linea Sonia, in una storia su Instagram, si lamentò del ritardo nel suo viaggio: «Allora, adesso un bell’aereo privato qui non ci stava bene? Benissimo!», diceva. «All’andata abbiamo fatto tre ore di ritardo con Alitalia, adesso almeno un’altra ora di ritardo, minimo. Ve lo dico già da ora, dal prossimo solo aerei privati, non me ne frega un cacchio seguitemi non seguitemi, criticatemi fate quello che vi pare, a me su un aereo di linea non mi vedrete più».