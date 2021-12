Sonia Bruganelli lascia il Gf Vip a Gennaio? Il tweet prima della litigata con Signorini

L’avventura di Sonia Bruganelli come opinionista del Grande Fratello Vip sta per concludersi? Già prima della litigata andata in onda con Alfonso Signorini nell’ultima puntata del reality, sul web hanno cominciato a circolare alcuni rumors sul suo addio. Ecco cosa potrebbe accadere.

