Gf Vip, Sonia Bruganelli umilia Oriana e Giulia Salemi la difende: «Trattare una donna così è incommentabile»

Puntata al vetriolo tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Durante la puntata di lunedì 28 novembre si accendono gli animi tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip in evidente conflitto, questa volta l'argomento di discussione è il trattamento riservato ad Oriana.

GF Vip, Sonia Bruganelli umilia Oriana in lacrime «E' imbarazzante». La difesa di Giulia Salemi «trattare una donna così è incommentabile»

Bruganelli umilia Oriana

Serata difficile per Oriana dopo che con Antonino le cose non funzionano più come prima e soprattutto dopo aver ascoltato quello che pensa di lei l'ex di Belen. Antonino ha incontrato lunedì sera Ginevra e la chimica tra i due sembra essersi riaccesa «Con Ginevra ho avuto un trasporto mentale che non ho avuto con nessuna, questo trasporto c'è ancora. Io e Ginevra non ci siamo mai sfiorati con un dito e in un futuro vorrei un rapporto del genere». Parole che feriscono Oriana che crolla e piange durante la diretta della diciannovesima puntata. Lacrime che però non vengono apprezzate dallo studio che anzi sembra divertirsi a prenderla in giro e a giocare sulle sue debolezze. La Bruganelli in particolare ci va giù dura: «Penso che a lei di Antonino non importi, sta male perché sa della brutta figura che ha fatto. Vederla che elemosina amore mi fa sentire male, è imbarazzante». «Come donna non vali niente risponde Oriana - non ti voglio neanche sentire». «Se solo potessi pensare ti sentiresti male amore» l'affonda la Bruganelli.

La risposta di Giulia Salemi

Solo Giulia Salemi si espone e difende Oriana «Voglio fare una carezza ad Oriana perchè vedere una donna trattata così è incommentabile. Chi sta facendo brutta figura non sei tu. Forza sei una regina da reality», Sonia Bruganelli non ci sta «No Giulia io non ci sto, tu leggi con l'ipaddino e dici le cose che senti che piacciono». Oriana in lacrime, Antonino se la ride.