di Giampiero Valenza



A questo post, c'è chi le risponde "burina arricchita" e le chi le dice: "Di quel poveretto che si è fatto male al Genodrome non dici una parola, però. Vergognati va". E una navigatrice del suo profilo, scrive: "La cosa surreale è postare questi contenuti frivoli e inutili quando un uomo ha avuto la sua vita distrutta da un gioco del cavolo all'interno della vostra trasmissione. Dovresti stare a casa a riflettere e magari approfittare della tragedia successa per rivedere le tue priorità. Invece shopping sfrenato, viaggi e aperitivi...boh, basita..."



In un post di qualche giorno fa, dove ritrae due scarpe rosa col tacco con la frase "Prendiamo oggi quel che dà e quel che avanza per domani basterà", un utente scrive: "Una persona e' rimasta paralizzata e tu fai le foto delle scarpe??? Schifo profondo".



C'è però anche chi la difende: "Ma rendetevene conto di quello che scrivete! State scrivendo nefandezze su Sonia quando nemmeno la conoscete - dice una follower della sua pagina Instagram - Vorreste che sul suo profilo scrivesse qualcosa inerente all'incidente del concorrente tacciandola di avere poca sensibilità, però siete gli autori di post con parole deplorevoli nei suoi confronti. L'ha detto e ribadito che sul suo profilo mostrerà solo la parte ludica della sua vita. Lasciatela stare e andate oltre ai soldi quando dovete dare un giudizio su una persona...Credo che sia una madre che merita rispetto, se non comprendete l'intelligenza di questa donna la colpa non è sua".

© RIPRODUZIONE RISERVATA