Morta l'attrice americana Sondra Locke, ex fidanzata e partner sul set di Clint Eastwood

A 74 anni è scomparsa l'attrice americana Sondra Locke, nota per essere stata per 14 anni fidanzata e partner sul set dell'attore e regista Clint Eastwood, recitando con lui in sei film, da «Il texano dagli occhi di ghiaccio» a «Coraggio... fatti ammazzare». L'attrice è morta nella sua casa di Los Angeles in seguito alle complicazioni di un tumore al cervello e alle ossa. Nata il 28 maggio 1944 a Shelbyville, nel Tennessee come Sandra Louise Anderson, conosciuta con il nome d'arte di Sondra Locke, esordì come attrice cinematografica in «L'urlo del silenzio» (1968), ottenendo una nomination all'Oscar per la sua suggestiva interpretazione dell'adolescente Mick Kelly nella pellicola del regista Robert Ellis Miller tratta dal romanzo di Carson McCullers. Nell'ottobre del 1975, durante le riprese del film «Il texano dagli occhi di ghiaccio» (1976), Sondra e Eastwood si innamorarono e iniziò il loro lungo fidanzamento durato 14 anni. Partner nella vita e sul set, Sonda ha poi recitato con il celebre attore e regista nei film «L'uomo nel mirino» (1977), «Filo da torcere» (1978), «Bronco Billy» (1980), «Fai come ti pare» (1980) e «Coraggio... fatti ammazzare» (1983).



Dalla metà degli anni '80 la Locke è poi passata dietro la macchina da presa, dirigendo alcune pellicole, tra le quali «Ratboy» (1986), «Doppia identità» (1990) e «Fine della corsa» (1997). Il suo ultimo ruolo cinematografico è stato in «Profezie di morte» (2000). Nel 1989 Sondra Locke ingaggiò una controversa battaglia legale contro l'ex fidanzato Clint Eastwood per vedersi riconoscere gli alimenti pur non essendo stati sposati. La vertenza, secondo le cronache dell'epoca, si concluse con un risarcimento da parte dell'attore e regista di 79 milioni di dollari a causa del tradimento di lui con l'assistente di volo Jacelyn Reevs, da cui ha avuto due figli, negli ultimi quattro anni del loro fidanzamento.

