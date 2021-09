Soliti Ignoti , Sandra Milo "viola" il regolamento del gioco. Interviene Amadeus: «Non era mai successo...». Pochi minuti fa è terminata la puntata dello show preserale condotto da Amadeus. Ospite-detective del giorno, Sandra Milo che ha giocato per devolvere il montepremi in beneficenza a Terres des Hommes.

Il percorso dell'attrice è buono, Sandra Milo arriva alla fase finale con un tesoretto di 51mila euro. Ma durante l'indagine è avvenuto un fatto di insolito. L'attrice spiazza tutti ponendo una domanda inaspettata all'ignoto numero 2 (che per regolamento non può rispondere, ndr): «Hai un lavoro fisso o part-time? Sei una lavoratrice dipendente o autonoma?». Il conduttore, dopo il primo attimo di incredulità, interviene divertito: «È la prima volta che un concorrente ha questa curiosità... Ma non si possono fare domande agli ignoti».

Sandra Milo e Amadeus

Sandra Milo però, con la sua iconica verve, ci prova con tutti i concorrenti. «Ami scrivere?», chiede a un ignoto per sapere se è lui che vende penne stilografiche. Ma le identità sono irreprensibili e non rispondono. Alla fine, Sandra Milo non riesce a indovinare il parente misterioso (il figlio della concorrente numero 5, ndr). Ma i fan sono con lei: «Era difficile, sei stata bravissima».