I Soliti Ignoti, la frase dell'ospite che imbarazza Amadeus: «Che hai detto?». Gelo in studio

I Soliti Ignoti, la frase dell'ospite che imbarazza Amadeus : «Che hai detto?». Stasera, prima serata su Rai 1, è andata in onda una puntata speciale del programma I soliti ignoti, durata infatti fino alle 22.30. Vip concorrente del giorno, Alba Parietti che ha giocato per donare in beneficenza il montepremi allo Spallanzani di Roma.

L'edizione speciale del programma ha visto la presenza di ospiti in studio, tra cui il mago Raffaello. Già noto al pubblico di Rai 1 per i suoi trucchi di magia, accompagnati da giochi di parole. Stasera, però, una sua battuta non sarebbe stata capita dal conduttore, lasciando di stucco tutti. «Quando incontrate uno spagnolo triste - ha detto mago Raffaello - ditegli mucho. Per lui significa molto». La freddura, però, avrebbe fatto subito centro. Amadeus, spiazzato, ha chiesto: «Non ho capito, cosa hai detto...». Ma mago Raffaello, sportivo, ha commentato: «Pensa che a me questa battuta piaceva tanto...».

Immediati i commenti su Twitter. «La faccia sbalordita di Amadeus, che ridere». E ancora: «Non ha capito la battuta». C'è anche chi prova a spiegarla: «Forse intendeva mucha mierda, un modo di dire beneaugurante». In ogni caso, risate in studio con mago Raffaello.

