I Soliti Ignoti, Amadeus e Emma D'Aquino spiazzati durante l'indagine: «Quanta fretta»

Emma D'Aquino ai Soliti Ignoti, poi accade l'incredibile. Amadeus: «Hai fretta?». Ieri sera, in onda su Rai1, il game show condotto da Amadeus. Ospite-detective del giorno, la giornalista Emma D'Aquino. Anche in questa puntata si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

APPROFONDIMENTI RAI1 Soliti Ignoti, Valeria Fabrizi e l'oggetto che non ti aspetti.... EDUCATA Amadeus, Giusy Buscemi ospite ai Soliti Ignoti. Un dettaglio spiazza... TELEVISIONE I Soliti ignoti, Massimo Lopez stupisce Amadeus: «Nessuno lo...

Soliti Ignoti, Valeria Fabrizi e l'oggetto che non ti aspetti. Amadeus spiazzato: «Cos'è?»

Amadeus, Giusy Buscemi ospite ai Soliti Ignoti. Un dettaglio spiazza i fan: «È la prima volta che succede...»

L'indagine

Il percorso di Emma D'Aquino è notevole. La giornalista sbaglia solo l'identità di un ignoto, arrivando alla fase finale con il budget di 59mila euro. Ma è proprio all'inizio dell'indagine che accade qualcosa di inaspettato. Che spiazza perfino il conduttore. L'ignoto numero uno, Omar, si presenta in completino sportivo e la giornalista non ha dubbi: «È il ciclista del circolo polare». Amadeus, allora, parte con la domanda di rito: «È lei il ciclista del circolo polare?». Il conduttore, però, non riesce neanche a terminare il quesito. Senza aspettare il jingle e il conto alla rovescia, l'ignoto conferma: «Sì sono io». Il conduttore incredulo chiede: «Ha fretta?». Poi la spiegazione dell'ignoto: «Ho fatto un giro in bici nel Canada polare»

I commenti

Immediati i commenti su Twitter degli ignotisti, i fan del programma. «Quanto s'infuria Amadeus quando gli ignoti rispondono subito?», scrivono ironici alcuni. E altri: «Aveva paura che gli rubassero la bici». Continua il programma e si arriva alla fase finale. Emma D'Aquino sceglie l'ignoto numero due, come sorella del parente misterioso. La giornalista indovina e devolve 29.500 euro alla Fondazione Italiana per l'Autismo. Oggi si torna a giocare per la solidarietà.